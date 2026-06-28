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La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Cristian Chávez, de 37 años, quien es intensamente buscado en Río Gallegos.

Según informaron las autoridades, es de contextura delgada, mide 1,72 metros, tiene barba y cabello corto. Al momento de su desaparición vestía una campera negra y un pantalón de jean del mismo color.

Ante cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda, se solicita comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911 o acercarse a la comisaría más cercana.