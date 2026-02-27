Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La suba de precios volvió a impactar en el boleto de colectivo en Río Gallegos. Este viernes 27 de febrero, la empresa CityBus anunció un aumento en la tarifa general.

Mediante un comunicado, la concesionaria del transporte público de pasajeros en la capital santacruceña informó a la comunidad que “a partir de este 1° de marzo, entrará en vigencia la nueva tarifa general del boleto“.

¿Cuánto saldrá el colectivo en Río Gallegos?

En el texto difundido a través de redes sociales, CityBus precisó que el pasaje tendrá un valor de $1.500, “manteniéndose las gratuidades que otorga el servicio“.