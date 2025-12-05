Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las estudiantes del Instituto Privado de Educación Integral (IPEI) Mickella Zarate Andreanelli de 2° año y Aixa Denisse Sanhueza Ibarra de 3° año participaron en la Instancia Final de las Olimpíadas Nacionales de Filosofía organizadas por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

La competencia contó con estudiantes de todo el país presentando ensayos filosóficos de hasta 1600 palabras y defendiéndolos en una rigurosa instancia oral ante pares y jurado.

Las dos representantes de Santa Cruz resultaron ser alumnas de nuestra institución. En el Nivel 1, Zarate Andreanelli se destacó con su ensayo titulado “La insignificancia cósmica: ¿importa nuestra existencia en un universo infinito?”. Su trabajo la llevó a obtener el primer puesto de la Instancia Provincial, asegurando su lugar para representar a Santa Cruz en la etapa nacional.

En tanto que en el Nivel 2, Sanhueza Ibarra elaboró el ensayo, “¿Y usted qué hará cuando llegue su fecha de entrega?”, una reflexión sobre la vida, la muerte y la incertidumbre humana, lo que le valió el segundo puesto a nivel nacional, consagrándose como subcampeona entre 24 finalistas.

Desde la Fundación IPEI expresaron sus felicitaciones a las alumnas: “¡Felicidades a Mickella y Aixa por este logro extraordinario que llena de orgullo a toda nuestra comunidad! Hacemos extensivo estas felicitaciones, a sus familias y a los docentes Martín Hueicha y Orlik Reyes quienes acompañaron y guiaron a las alumnas en todo el proceso”.