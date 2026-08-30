Una tradición religiosa que nació hace 248 años en el archipiélago de Chiloé e instalada hace algunos años en el sur de Santa Cruz, fue celebrada este 30 de agosto en Río Gallegos.

La primera imagen del Jesús Nazareno de Caguach llegó a la capital santacruceña el 22 de abril de 2002 gestionada por el padre Juan Barrio Herrero ante el obispo de Punta Arenas, lo que posibilitó que desde hace más de dos décadas la comunidad comenzara a reunirse para la celebración religiosa.

Este 30 de agosto, después de haber culminado la novena que inició el 21 de agosto en la capilla María de Nazaret y tuvo su cierre este sábado 29 de agosto en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, devotos y devotas de Jesús Nazareno de Caguach participaron de una celebración comunitaria.

La jornada dominical inició con una misa a las 10:30 en la parroquia y continuó con una procesión por las calles del barrio Del Carmen hasta llegar a la capilla del barrio Evita, donde el sacerdote Sergio Soto celebró la misa.

El origen de la devoción

A fines del siglo XVIII, los habitantes de las islas de Caguach, Alao, Apiao, Tac y Chaulinec vivían en conflicto constante. Con el fin de unir a los pueblos, el sacerdote franciscano Hilario Martínez les llevó la imagen del Nazareno que estaba en Tenaún, con la idea de que organizaran una fiesta en conjunto. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo sobre qué isla debía quedarse con la imagen, se decidió realizar una competencia de embarcaciones a remo. Los remeros de Caguach resultaron ganadores, por lo que la imagen quedó bajo su resguardo.

En 1919 un incendio destruyó la capilla de Caguach, pero la imagen del Nazareno salió ilesa y la comunidad inició inmediatamente los trabajos para levantar el nuevo templo.

Así celebraron a Jesús Nazareno de Caguach en Río Gallegos

1 de 10 | 2 de 10 | 3 de 10 | 4 de 10 | 5 de 10 | 6 de 10 | 7 de 10 | 8 de 10 | 9 de 10 | 10 de 10 |