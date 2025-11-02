Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Día de Muertos, vecinos de Río Gallegos se acercaron al cementerio local para participar de las misas organizadas por la diócesis. Las ceremonias se realizaron a las 10, 12 y 17 horas, permitiendo que familiares de los difuntos pudieran acercar los nombres de sus seres queridos para ser recordados en este día especial.

Además de las misas, la diócesis ofreció un servicio gratuito de bendición de tumbas, al que los familiares pudieron acceder durante la mañana para rendir homenaje a sus seres queridos de manera personalizada.

Se realizaron 3 misas por el día de muertos en el cementerio de Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Mensajes emotivos de los familiares

Entre los momentos más conmovedores, se destacó el mensaje de Graciela, madre de Facundo Díaz, quien expresó: “Recordarte con cariño, decirte que nunca te vamos a olvidar, que estás presente en cada momento de nuestras vidas. Este caminar es para seguir honrando tu recuerdo, tu memoria, y la alegría por vivir que nos dejaste.”

Graciela también invitó a la comunidad a participar de las ceremonias: “Los invitamos todos a que vengan y recuerden a sus santos difuntos, y le manden ese beso grande, que es un poquito de luz hoy cuando los recordamos y rezamos por ellos. A las 17 horas habrá una misa especial a 6 años de la partida de Facundo, donde descansan sus restos, y allí lo recordaremos junto a amigos y toda la familia.”

Graciela Riquelme, mamá de Facundo Díaz. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La importancia de mantener viva la memoria

El Día de Muertos en Río Gallegos se convirtió en un espacio para que la comunidad reflexione sobre la importancia de mantener viva la memoria de quienes ya partieron. Las misas y bendiciones ofrecieron un momento de encuentro y contención, permitiendo que vecinos compartieran sus recuerdos y emociones con familiares y amigos.

La participación activa de la comunidad refuerza la tradición de honrar a los difuntos, transmitiendo valores de cariño, respeto y memoria a las nuevas generaciones.

Hay quienes aprovecharon la ocasión para realizar venta de arreglos florales. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.