Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha destinada a generar conciencia sobre la responsabilidad que implica tener un felino y promover su bienestar en todo el mundo.

En el marco de esta jornada —creada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW)—, La Opinión Austral conversó con defensoras de los derechos de los animales de Río Gallegos, quienes reflexionaron acerca del significado de esta fecha y las dificultades que atraviesan los gatos abandonados en la capital santacruceña.

Cristina Musso, creadora del popular grupo de Facebook “Amigos de 4 Patas, Río Gallegos”, y Daiana Díaz, integrante de “Valentín en Cada Huella”, coincidieron en la necesidad de asistir a los animales que se encuentran en situación de abandono y trabajar para que puedan acceder a una vida digna.

“Los gatos merecen ser queridos y respetados”

“En Río Gallegos los gatos son muy maltratados, tenemos muchos casos de abandono. Los usan solo para cazar ratones. En varios lados, chacras y depósitos. Pero ese no es el fin, son muy cariñosos. Hay que cuidarlos, son seres de luz“, expresó Cristina.

Asimismo, hizo hincapié en la adopción responsable, que incluye castrarlos desde los 6 meses y proporcionarles una alimentación adecuada. “El mal alimento balanceado que les dan produce cálculos, problemas renales, muy dolorosos. Tampoco hay que dejarlos salir sin supervisión”, remarcó, al tiempo que lamentó que muchos mueran atropellados o atacados por perros.

En tanto, Daiana Díaz subrayó que esta fecha sirve para “visibilizar una realidad que muchas veces queda un poco más escondida. Los gatos también sufren el abandono, el maltrato y la falta de cuidados, y necesitan de nuestra responsabilidad y compromiso. Cada gato merece una vida digna, cuidados y un hogar donde sea querido y respetado”.

En cuanto a las principales necesidades de los gatos rescatados en la ciudad, señaló que una de las prioridades consiste en conseguir hogares de tránsito y, sobre todo, adopciones responsables. “También necesitamos alimento, o colaboraciones con atención veterinaria y recursos para afrontar los tratamientos de los animales que llegan en situaciones más delicadas”, agregó.

La integrante de “Valentín en Cada Huella” recalcó, igualmente, que la castración es clave: “Es una herramienta enorme para evitar que sigan naciendo camadas que después terminan en la calle. Cada rescate implica tiempo, compromiso y recursos, por eso el acompañamiento de la comunidad es tan importante”.

Blanki y Naranjo: dos casos de abandono y rescate de gatos en Río Gallegos

Cristina solicitó a los vecinos que, si tienen un gato enfermo, no lo abandonen. En ese sentido, mencionó algunos casos de animales rescatados que conmueven por las adversidades que atravesaron.

Uno de ellos es Blanki, un felino de color blanco que fue hallado con un tumor “colgando”, abandonado y comiendo basura en el barrio Evita. “Ya lo operamos, está mucho mejor. Pero tiene un tumor de hígado… tratamiento de por vida“, indicó.

Blanki fue encontrado con un tumor que requirió una intervención quirúrgica.

También mencionó a Naranjo, un gato abandonado al que encontraron con un alambre en el maxilar inferior. “Blanki será adoptado por la familia que da tránsito y Naranjo está en tránsito“, enfatizó.

A continuación, se refirió a la realidad de muchos gatos adultos y señaló que, lamentablemente, resulta habitual que algunas personas se muden de una vivienda alquilada y dejen a sus mascotas atrás.

Para finalizar, recordó que quienes quieran colaborar pueden hacerlo brindando tránsito o aportando alimento. Para ello, deben contactarse a través del Facebook de “Amigos de 4 Patas, Río Gallegos”.

Naranjo fue rescatado con un alambre incrustado en el maxilar inferior.

La importancia de prevenir el abandono

Daiana brindó detalles sobre una de las situaciones que encuentran con mayor frecuencia al rescatar gatos en la capital de Santa Cruz.

“Nos encontramos con muchos gatos de 8 meses en adelante (…) hoy las camadas de gatitos han disminuido, pero aparecen en distintos lugares y luego los que han vivido en la calle durante mucho tiempo. También hay casos de gatos que necesitan atención veterinaria, que están enfermos, lastimados o desnutridos”, puntualizó.

En ese contexto, subrayó que es fundamental trabajar en la prevención: “Muchas veces detrás de una camada hay una situación que podría haberse evitado con una castración. No alcanza solamente con rescatar cuando el problema ya está: también tenemos que trabajar para que cada vez haya menos animales en situación de calle”.

Además, comentó que en estos momentos una gatita carey necesita tránsito o una familia definitiva. Fue encontrada abandonada en la zona del Procrear y tiene aproximadamente 5 meses. Quienes puedan ayudarla deben comunicarse con la agrupación mediante el Facebook o Instagram de “Valentín en Cada Huella”.

Una gata carey de aproximadamente cinco meses fue encontrada abandonada en la zona del Procrear.

Por otra parte, recomendó que, en caso de hallar un gato desamparado en la calle, “puede ofrecerle tránsito, ayudar con alimento, trasladarlo al veterinario o difundir su caso, y ya está haciendo muchísimo. Si se trata de un gatito que aparentemente está solo, también es importante observar antes de llevárselo, porque muchas veces la mamá puede estar cerca“.

Y cerró con un mensaje dirigido a la comunidad: “Creemos que entre todos podemos cambiar muchas historias. A veces, para un animal, una pequeña ayuda nuestra significa tener una segunda oportunidad“.

El Día Internacional del Gato invita, más allá de la celebración, a reflexionar sobre el compromiso que implica convivir con estos animales. En Río Gallegos, quienes dedican su tiempo al rescate y cuidado cotidiano sostienen una tarea fundamental para transformar historias de abandono y brindar nuevas oportunidades a aquellos que todavía esperan una familia.

Leé más notas de Andrea Daufi