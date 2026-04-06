Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos se encuentra conmocionada por la muerte de Iván Carrizo, exalumno del Colegio Salesiano, hincha de Hispano Americano e integrante de la Unidad Ejecutora Portuaria Santa Cruz, muy querido por sus allegados y compañeros.

A través de las redes sociales, quienes conocieron al joven riogalleguense lo despidieron con sentidas palabras. “Nos unimos especialmente a Betty Oyola, a toda la familia Carrizo, a sus amigos, exalumnos y a toda la comunidad que hoy siente su partida. Que María Auxiliadora los abrace y acompañe, brindando consuelo y esperanza en este tiempo de dolor”, expresaron desde la Casa Salesiana.

El sentido mensaje de la Casa Salesiana por la muerte de Iván.

Asimismo, Hispano Americano publicó un mensaje de despedida: “Hoy es un día muy triste para toda la familia del club (…) Acompañamos a su familia y seres queridos. Siempre en nuestros corazones”.

En tanto, el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria compartió con tristeza: “Ante esta irreparable pérdida, hacemos llegar el afecto y respeto a su familia, deseándoles consuelo en este momento de dolor”.

Desde La Opinión Austral expresamos nuestras condolencias a su entorno cercano, en medio de una despedida marcada por el dolor y el recuerdo imborrable de quien dejó una huella profunda en la comunidad.