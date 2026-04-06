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Río Gallegos se encuentra conmocionada por la muerte de Iván Carrizo, exalumno del Colegio Salesiano, hincha de Hispano Americano e integrante de la Unidad Ejecutora Portuaria Santa Cruz, muy querido por sus allegados y compañeros.
A través de las redes sociales, quienes conocieron al joven riogalleguense lo despidieron con sentidas palabras. “Nos unimos especialmente a Betty Oyola, a toda la familia Carrizo, a sus amigos, exalumnos y a toda la comunidad que hoy siente su partida. Que María Auxiliadora los abrace y acompañe, brindando consuelo y esperanza en este tiempo de dolor”, expresaron desde la Casa Salesiana.
Asimismo, Hispano Americano publicó un mensaje de despedida: “Hoy es un día muy triste para toda la familia del club (…) Acompañamos a su familia y seres queridos. Siempre en nuestros corazones”.
En tanto, el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria compartió con tristeza: “Ante esta irreparable pérdida, hacemos llegar el afecto y respeto a su familia, deseándoles consuelo en este momento de dolor”.
Desde La Opinión Austral expresamos nuestras condolencias a su entorno cercano, en medio de una despedida marcada por el dolor y el recuerdo imborrable de quien dejó una huella profunda en la comunidad.
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