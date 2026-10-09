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Rafael Rey Álvarez, capitán de Navío (RE) del Destructor ARA Bouchard y Carlos María Nogués, capitán de Navío (RE) del Destructor ARA Hércules, se encuentran haciendo escala en Río Gallegos en un viaje que significará el regreso a las islas Malvinas a 44 años de la guerra.

Rey Alvarez, Vitullo, Romanelli, Moldes, Nogués y Avedissian. en el Museo de Guerra.

Rey Álvarez, residente en provincia de Buenos Aires, y Nogués, residente en Ciudad de Buenos Aires, pertenecen a las promociones XXV del Liceo Naval Militar “Alte. Brown” – (LNM) (P. XXV) y a la Promoción 109 de la Escuela Naval – (ENM ) y participaron en la guerra de Malvinas y Atlántico Sur.

Cabe recordar que el Destructor ARA Bouchard formó parte de la Operación Rosario y rescató a 64 náufragos del Crucero ARA General Belgrano mientras que el Destructor ARA Hércules junto a su gemelo, el ARA Santísima Trinidad, integró la defensa antiaérea del portaaviones liviano Veinticinco de Mayo.

Carlos María Nogues firmando la pared del Museo de Guerra Malvinas Argentinas.

El grupo que viaja a las islas se completa con el contador Roberto Moldes, exteniente de Fragata de Infantería de Marina P. XXV (LNM) y P.109 (ENM); contador Alejandro Avedissian, guardiamarina de la Reserva Naval. P. XXV (LNM); licenciado Horacio Vitullo, guardiamarina de la Reserva Naval. P. XXV (LNM) y el escribano Dr. Maximiliano Romanelli.

Rafael Rey Álvarez firmando en el Museo de Guerra Malvinas Argentinas.

Durante su visita por la capital santacruceña, el grupo recorrió el Museo de Guerra y los veteranos fueron invitados por las guías del museo a estampar su firma.

La delegación continuará su viaje a las islas este sábado 10 de octubre.