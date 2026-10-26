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Organizado por el Club de Leones de Río Gallegos en conjunto con la Asociación Civil Buen Día Vida y el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral (CEMNPA), se realizó el Encuentro de concientización, prevención, información y esperanza sobre el cáncer de mama.

La actividad, que tuvo lugar este sábado en la sede del Club de Leones, contó con las charlas del Dr. Oscar Benítez, director médico del CEMNPA, y del Dr. Martín Guzmán, jefe del Servicio de Radioterapia del CEMNPA, y de representantes de la Asociación Buen Día Vida.

Además, hubo un espacio de encuentro e intercambio entre los presentes.

En diálogo con el móvil del Grupo La Opinión Austral, el Dr. Martín Guzmán manifestó: “La idea es poder concientizar e informar a la población en general de la importancia que tiene realizar todos los controles y estar alerta al cáncer de mama”.

Consideró: “Creo que la tecnología y los servicios y el sistema responde, por supuesto nos gustaría que de todo sea muchísimo más, pero creo que es importante trabajar para esto y seguir adelante. El Octubre Rosa hace que la población en general empiece a tomar conciencia e ir solicitando, trabajando y mediando todo lo que por ahí nos queda por realizar”.

Consultado sobre a qué edad deben realizarse los estudios, el profesional recordó que “los screenings masivos se deben realizar de los 40 años en adelante, existe un límite, por lo menos estadístico, que es los 69 años, hay que tener mucho cuidado, no quiere decir que uno debe hacerse los controles hasta esa edad, sino que lo sugieren. En lo personal, creo que una vez que uno cumple los 40 años, debe continuar el resto de la vida realizandolo porque uno entiende que la proyección de la vida en este momento es mucho mayor que antes. Una persona actualmente tiene una expectativa de vida entre 75 y 80 años, entonces eso hace que este punto límite de los 69 no lo sea”.

“Hay que recordar que el cáncer de mama no es solamente un flagelo de mujeres, sino también de hombres, así que es imprescindible poder entender que no es el límite la edad para el control de screenings, sino la expectativa de vida que uno tiene y la calidad de vida que uno tiene”, concluyó Guzmán.