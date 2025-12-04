Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“La situación de vulnerabilidad, sobre todo psicosocial y de personas que lo están pasando mal, crece y tal vez no tenemos las respuestas que, por ahí, hubiésemos preferido tener, no tuvimos los talleres porque se nos bajaron las horas. Siempre estamos pidiendo algún espacio para generar alternativas y espacios también de desarrollo para los chicos y chicas que asisten al centro barrial y vienen con sus familias”, manifestó Héctor Silva, coordinador del Centro Barrial “Ceferino Namuncurá” del Hogar de Cristo de Río Gallegos, a Radio LU12 AM680.

“Logramos, al menos este año, sostener el centro barrial, abrir todos los días, recibir a muchas familias, también vinieron muchas personas a colaborar, como una cuestión personal y voluntaria”, destacó.

“Lo que de alguna manera, también hacemos es visibilizar la realidad que va aumentando y la respuesta del Estado llega, a veces, más tarde”, acotó.

Consultado sobre los recientes hechos de violencia en los que se han visto involucrados jóvenes, observó: “Hay un crecimiento de la violencia, lamentablemente la violencia forma parte de la vida cotidiana, pero además se profundiza mucho en el contexto nocturno por el grado de consumo que hay. Creo que hay un aumento grande de consumo”.

En este mismo sentido, Silva indicó que quienes “tienen conductas de violencia, tal vez no se dan cuenta lo que hacen porque terminan tan distorsionados por el consumo… si no estás bajo algún efecto de sustancia, por ahí hay un cierto nivel de racionalidad. Hay un crecimiento en la oferta y no hay oportunidades y actividades alternativas para que estén en lugares un poquito más saludables”.