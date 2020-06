El arte, es la imagen del alma

Bailar una ópera, construir una escultura con papel, convertirse en perro, astronauta, un árbol a través del dibujo, crear con un trozo de barro en las manos o reír con la cara salpicada de pintura, es arteterapia.

El arte en sí mismos es terapéutico y sanador en la medida que permite y posibilita el crecimiento y la exploración.

La arteterapia es una psicoterapia de mediación artística, que se desarrolla a través de los diferentes lenguajes artísticos como un medio para llegar al inconsciente, y encontrar lo que desconocemos de nosotros mismos. Así, nos ofrece la oportunidad de comunicar y expresar lo que verbalmente nos está negado o bloqueado.

Dejar volar la imaginación y sentirnos grandes artistas, nos dará la libertad que necesitamos para ser nosotros mismo, la mano que nos llevará por ese camino hacia nuestro interior es la de Silvina Casabella a través de la terapia.

Silvina es como un lucero que buscamos en el firmamento para llegar a buen puerto.

“soy lo que amo ser!

Creo y me recreo para que en la cotidianeidad las malas energías no me afecten!

Hago lo que me apasiona y lo disfruto a pleno con quienes aceptan un vuelo creativo, sano, diferente y transformador desde el Arteterapia!!

Este es mi rincón en el mundo!!”

Silvina Casabella

Silvina Casabella es Prof. Artes Visuales, Arteterapeuta, Especialista en Educación Artística para Capacidades Especiales,en Prevención de Adicciones, Educación Emocional y Postgrado en Psicología Analítica Junguiana