Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El bodegón “Alma”, recientemente inaugurado en Río Gallegos, se prepara para abrir sus puertas a toda la comunidad con una propuesta gastronómica centrada en platos abundantes, productos de calidad y precios económicos.

En diálogo con LU12 AM680 del grupo La Opinión Austral, el chef a cargo del proyecto, Oscar Martínez, explicó que actualmente trabajan con una brigada de 10 cocineros, de los cuales dos cuentan con formación como técnicos en gastronomía.

El chef detalló que, en una primera etapa, el servicio está destinado al personal que trabaja en Santa Cruz Puede S.A.U., aunque la intención es que próximamente pueda ser disfrutado por toda la comunidad de Río Gallegos. “Van a encontrar calidad y muy buen precio”, sostuvo.

Parte de los trabajadores del bodegón “Alma”. FOTO VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL

La propuesta del bodegón se caracteriza por el uso de materias primas producidas por la S.A.U. En cuanto a la carta, Martínez explicó que comenzaron con opciones tradicionales: “Hoy estamos trabajando en empanadas y sándwich de milanesa, que precisamente están degustando en este momento. También tenemos merluza, que es de muy alta calidad”, indicó.

Asimismo, anticipó que el menú se ampliará con diferentes productos regionales. La intención es incorporar más preparaciones con carne de guanaco, merluza y cordero, además de otras alternativas que permitan diversificar la propuesta gastronómica.

El proyecto también apunta a generar nuevas oportunidades laborales. En ese sentido, el chef remarcó que la puesta en marcha del bodegón permitirá la apertura de puestos de trabajo y ofrecerá una alternativa accesible tanto para trabajadores como para visitantes.

La inauguración del bodegón “Alma”. FOTO VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL

Aunque todavía no se confirmó la fecha exacta de apertura al público, el equipo se encuentra finalizando los detalles necesarios para habilitar el espacio. “Estamos cerrando para poder habilitar precisamente a todos los camioneros, que están más que invitados”, expresó.

La idea es que “Alma” funcione con el formato tradicional de un bodegón: “Un plato grande y abundante, y muy buen precio”, resumió Martínez.

De esta manera, el nuevo espacio gastronómico avanza hacia su apertura definitiva, con una propuesta que combina productos regionales, capacitación, generación de empleo y una oferta pensada para distintos públicos de Río Gallegos.