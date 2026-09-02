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El investigador del Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (UBA-CONICET), Diego Winocur, llevó tranquilidad respecto de la situación geológica que se estudia en la zona de El Chaltén y remarcó que no existe un escenario comparable con la tragedia ocurrida recientemente en Nepal.

En diálogo con Radio LU12 AM680, explicó que el fenómeno bajo estudio está vinculado al desplazamiento progresivo de una ladera cercana al Lago Torre, un proceso que podría, eventualmente, provocar el ingreso repentino de material al agua y generar una crecida en el río Fitz Roy.

Sin embargo, Winocur fue categórico al señalar que no se trata de un evento inminente ni de características similares al ocurrido en Asia. “Lo que pasó en Nepal no va a suceder en El Chaltén. Son procesos distintos”, sostuvo.

El especialista explicó que el retroceso acelerado del glaciar en los últimos años redujo la contención que ejercía el hielo sobre la ladera, cuyo movimiento viene siendo observado mediante trabajos de campo e imágenes satelitales.

Ante este escenario, los investigadores propusieron avanzar en un sistema de monitoreo y alerta temprana, con instrumentos que permitan controlar el nivel del lago y el caudal del río.

Según los modelos matemáticos realizados por el equipo científico, una eventual crecida tardaría aproximadamente 40 minutos en llegar a El Chaltén, un período que permitiría activar un protocolo de emergencia y evacuar hacia zonas seguras.

Winocur indicó que durante el verano mantuvieron reuniones con autoridades de Parques Nacionales, Defensa Civil, Municipio, Bomberos y Policía para poner a disposición la información científica y avanzar en medidas preventivas.

“No hay que generar miedo ni pánico. Hay que conocer el proceso y actuar en consecuencia”, remarcó el investigador, quien insistió en que el objetivo es preparar a la comunidad ante una amenaza natural cuya fecha de ocurrencia no puede ser determinada.

Finalmente, también advirtió sobre las dificultades para sostener las investigaciones debido a la falta de financiamiento y señaló que el monitoreo actual no es continuo. A pesar de ello, destacó la importancia de seguir estudiando la zona y de transformar el conocimiento científico en herramientas concretas de prevención para la comunidad de El Chaltén.