El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) informó este miércoles que en toda la provincia de Santa Cruz se reanudan las clases de manera normal, tras el temporal de viento, con ráfagas superiores a los 130 kilómetros por hora, que dejaron como saldo voladuras de techos, daños estructurales, decenas de llamados de emergencia, barcos hundidos y casas en edificación totalmente destruidas.

Es que desde el lunes y martes inclusive, a raíz del evento climático, se había decidido por parte del Consejo Provincial de Educación, en coordinación con el COE, suspender las clases. El lunes fue en toda la provincia y el martes en doce localidades. Las ciudades afectadas en ese último caso habían sido Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Jaramillo, Fitz Roy, San Julián, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos y Koluel Kayke.

La información había sido dada en conferencia de prensa por el jefe de Gabinete de ministros Daniel Álvarez. El martes, luego de una baja en la intensidad del viento, se decidió que mantengan la suspensión dos ciudades, las cuales habían sido las más golpeadas por la inclemencia del viento: Caleta Olivia y Puerto Deseado.

En ambas se trabajó durante varias horas en restablecer el suministro de energía para las plantas de ósmosis inversa. También tenían cortes de luz y agua en diferentes barrios afectados por el temporal, además de familias evacuadas (según el COE, unas 150). Incluso, desde Vialidad Provincial se trasladaron equipos a la zona y Servicios Públicos Sociedad del Estado llevó un camión repleto de materiales que incluyó postes y cables de diferente tipo.

Este miércoles, a través de un comunicado de prensa, el Comité de Operaciones de Emergencia informó que “tras la mejora de las condiciones meteorológicas y la evaluación realizada por los organismos competentes, el día de mañana (por el jueves) habrá clases normales”.

De hecho, agregaron que consultada la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, indicó que están dadas las condiciones para el normal dictado de clases. Por tal motivo, las actividades se desarrollarán con normalidad en todos los niveles y modalidades, en todas las localidades de la provincia.