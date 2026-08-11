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En el marco de los operativos permanentes desplegados durante las temporadas estival e invernal en la Patagonia, personal del Distrito Vial Río Gallegos, dependiente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), concretó este martes una maniobra de asistencia técnica y remolque sobre la Ruta Provincial N.º 61.

La rápida respuesta estuvo a cargo de los equipos operativos asignados al Puesto Fijo Tapi Aike, quienes acudieron en auxilio de un camión de abastecimiento pertenecientes a la empresa de gas licuado de petróleo (GLP) Surgas.

La unidad presentaba inconvenientes para transitar por la traza debido a las exigentes condiciones del terreno y las inclemencias climáticas en la zona norte y cordillerana. La intervención permitió normalizar rápidamente el tránsito, sin registrarse daños materiales ni personas heridas.

“Estas acciones no solo garantizan el libre tránsito de los vehículos particulares, sino que aseguran el transporte de insumos críticos —como el gas y el combustible— para las localidades del interior”, expresaron desde la AGVP.

A su vez, destacaron y agradecieron “el compromiso, esfuerzo y dedicación diaria de los trabajadores viales, quienes permanecen firmes en el territorio bajo condiciones climáticas rigurosas”.

Personal del Distrito Vial Río Gallegos, a través de los equipos del Puesto Fijo Tapi Aike, realizó una maniobra de asistencia y remolque para liberar la unidad.

Plan Invernal 2026

El operativo forma parte de los lineamientos establecidos en el Plan Invernal 2026, una estrategia impulsada por el Gobierno Provincial a través de la conducción del presidente de la AGVP, Julio César Bujer, en el marco de la gestión del gobernador Claudio Vidal.

Según indicó el Ejecutivo, el plan integral tiene como pilares la planificación estratégica, el fortalecimiento de la seguridad vial y la presencia territorial constante, con el objetivo de consolidar un Estado presente que proteja a los usuarios y garantice la conectividad terrestre en toda la provincia de Santa Cruz.

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