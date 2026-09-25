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Bajo el lema “Madre, enséñanos a encontrar a Dios en el rostro del hermano”, desde inicios de mes, la Parroquia Santuario María del Rosario de San Nicolás de Río Gallegos comenzó a desarollar actividades enmarcadas en las Fiestas Patronales que se celebran cada 25 de septiembre, en memoria de la primera aparición de la virgen a Gladys Motta en 1983.

Este viernes, el templo abrió a las 11:00 y por la tarde, a las 15:30, a pesar de las bajas temperaturas, se llevó adelante una procesión en los alrededores del barrio para finalmente, cerrar con una misa y compartir una chocolatada.

“Gracias a Dios hemos concluido hoy con esta misa en honor a nuestra madre, la virgen, le pedimos que nos muestre el rostro de Jesús en el hermano. Y durante toda la novena hemos transitado y caminado para poder descubrir este llamado de Dios y de nuestra madre a poder encontrar en la necesidad, en aquello que el hermano nos dice, lo que nosotros queremos venir hoy a pedir”, manifestó el obispo diocesano Ignacio Medina a La Opinión Austral.

Los enfermos, el personal de salud, los jóvenes, las mujeres, las embarazadas y los bebés por nacer, los adultos mayores, los desocupados, los que no tiene techo y los vulnerables, los migrantes, las víctimas de trata de personas y de explotación sexual, entre otros, estuvieron en las intenciones por las que rezaron cada uno de los días de la novena.

“Son muchas las intenciones, se ha misionado en el barrio, se ha salido con los chicos de la catequesis, se ha escuchado mucho. Y a través de esa escucha hemos podido también ver las necesidades de las familias del barrio, aquellas cosas que van ocurriendo, necesitamos también orar por eso”, acotó.

“La clave en los dos lugares fue la misión en el barrio”. IGNACIO MEDINA, OBISPO DE LA DIÓCESIS DE RÍO GALLEGOS

En simúltaneo, la Parroquia San Vicente de Paul está celebrando su 60° Aniversario y las fiestas patronales. En este marco, este sábado a las 19:00, la intención de la novena será por la santificación de la comunidad y el domingo a las 19:00, tendrá lugar la misa central.

“Estoy un poco tironeado con dos fiestas patronales”, reconoció el obispo y agregó que “el domingo concluiremos a las 19:00 con la misa de acción de gracias porque la parroquia cumple 60 años de vida. Toda la comunidad ha trabajado mucho y también es importante todo lo que se ha hecho”.

“La clave en los dos lugares fue la misión en el barrio, también ir a los lugares de necesidad para las bendiciones, para la unción de los enfermos. Hemos tratado de peregrinar como hoy lo hacemos aquí, junto a María del Rosario de San Nicolás, en medio del barrio y también lo hemos hecho con la comunidad de San Vicente”, concluyó.

60 años de la Parroquia San Vicente de Paul

En la Parroquia San Vicente de Paul, la novena inició el viernes 18 de septiembre y concluirá este sábado.

“Cada día fuimos rezando por las distintas realidades de la gente, el jueves por los movimientos marianos, este viernes por la vida, a las 19:00 se hace la bendición de las panzas y de aquellas parejas que quieran tener bebés y no pueden, también la bendición para que Dios escuche sus deseos más importantes”, manifestó Claudia Erro, de la comunidad de la Parroquia San Vicente de Paul a La Opinión Austral.

Este jueves, la intención de la novena fue por la virgen María y los movimientos marianos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Además, comentó: “Mariano Mosso se comunicó con nosotros y nos ofreció como regalo a la orquesta sinfónica, también van a venir, eso también tiene que ver con la vida porque la música da vida y es fruto del corazón de muchos, así que después de la misa de este viernes tenemos el concierto”.

Este sábado 26 será el último día de la novena. “Después, vamos a juntarnos a compartir una cena y gratamente va a venir un grupo de la escuela de danza, también un grupo de ritmos latinos, vamos a divertirnos con un desfile de sombreros curiosos, compartiendo en comunidad”.

Por último, mencionó que en la misa del domingo se consagrará el altar. “Es un altar que ya está hace unos años, pero no había sido bendecido, y una placa recordatoria de los 60 años que también es un regalito y se va a bendecir ese día”.

Así fue la procesión por las Fiestas Patronales de María del Rosario de San Nicolás

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