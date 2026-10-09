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El futsal de AFA se prepara para un nuevo fin de semana de competencia, con una nutrida programación de encuentros correspondientes a las categorías Primera A y Primera B. Los equipos buscarán sumar puntos en sus respectivos torneos, en una agenda que se extenderá durante tres jornadas y tendrá como escenarios a los gimnasios Indio Nicolai e Hispano Americano.

En la Primera A, la fecha 12 se disputará íntegramente el lunes 12 de octubre en el gimnasio Indio Nicolai. La jornada comenzará a las 17 con el enfrentamiento entre Diablos Rojos y Eva Perón, mientras que a las 18:30 se medirán Qatar 22 y Alumni. Posteriormente, desde las 20, SCD Patagonia se enfrentará a La Academia y, en el último turno de la noche, a las 21:30, El Tehuelche jugará ante Unión Santacruceña para cerrar la programación de la categoría.

La Primera B tendrá acción durante tres jornadas

La Primera B también contará con una importante agenda de partidos correspondientes a la fecha 16, con actividad prevista para el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12 de octubre.

El primer encuentro se disputará el sábado en el gimnasio Indio Nicolai, donde SIPGER se enfrentará a Warriors desde las 13:30. La competencia continuará el domingo en el mismo escenario, con cuatro partidos programados. A las 14, La Kuadra jugará ante Chicago FC; a las 15:30, Atlético Federal se medirá con Pelusa; desde las 17, Milan enfrentará a Cagliari A; y a las 20, La Ruta se cruzará con Guardianes.

La actividad del domingo también tendrá como sede el gimnasio del Hispano Americano, donde Argentinos del Sur y Olimpia Futsal se enfrentarán a partir de las 20. En tanto, el lunes 12, Boxing Club y San Juan Bosco protagonizarán otro de los encuentros de la fecha 16, desde las 20:50, en el mismo gimnasio.

Además, el lunes 12 de octubre se disputará un encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Primera B. En el gimnasio del Hispano Americano, UTN se enfrentará a La Kuadra desde las 19.

De esta manera, el futsal de AFA tendrá un calendario cargado de actividad, con numerosos equipos en cancha y tres jornadas de competencia que prometen mantener la atención de los seguidores de la disciplina.