La Asociación del Magisterio y la Enseñanza Técnica (AMET) representada por el secretario general, Gustavo Basiglio, estuvo presente en la 147 sesión del Consejo Federal de Educación realizado este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A la misma también asistió la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, además de ministros de las carteras educativas de todo el país y sindicatos relacionados a la educación de la República Argentina.

Cabe destacar que en el encuentro también estuvo uno de los referentes nacionales de la AMET, Ernesto Sepeda, secretario adjunto de ese gremio de la enseñanza técnica. Por el gobierno nacional, encabezó el secretario de Educación Carlos Torrendell.

En cuanto a la invitación de AMET Santa Cruz, desde esa organización informaron que estuvo centrada en acompañar en el momento de la aprobación del documento del marco de referencia para los procesos de homologación de Educación Técnica Profesional, correspondiente al certificado de formación continua de Técnicos en Biotecnología en “Producción de alimentos biotecnológicos”.

La conducción gremial destacó la importancia de este avance para la formación técnica y reafirmó su compromiso “en defensa de la educación técnica”.