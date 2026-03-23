Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dirección Ejecutiva del Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) se dirigió a la comunidad con el fin de “llevar tranquilidad” y “desmentir versiones” que circulan sobre la presunta contaminación del suministro de agua en esa institución.

“Tras los controles de rutina que se realizan de manera permanente en el hospital, informamos que de acuerdo con el último informe técnico elaborado en el mes de febrero de 2026, los análisis microbiológicos realizados al agua de los tanques, han arrojado resultados negativos para la presencia de Pseudomonas spp. y otros patógenos”, indicaron.

En ese aspecto, sostuvieron que estos estudios cuentan con el respaldo y la firma de profesionales bioquímicos externos al HRRG, cumpliendo estrictamente con los parámetros de potabilidad establecidos por el Código Alimentario Argentino (CAA).

Asimismo, señalaron: “Queremos llevar tranquilidad a la comunidad que el Hospital Regional Rio Gallegos mantiene un protocolo de vigilancia sanitaria para asegurar que el agua utilizada para procesos sanitarios y alimentarios sea 100% segura”.

Finalmente, manifestaron: “Instamos a la población a informarse a través de los canales oficiales del Gobierno de Santa Cruz como también de la institución para evitar la propagación de datos malintencionados que puedan generar alarmas innecesarias en nuestros pacientes y en toda la comunidad de Rio Gallegos”.