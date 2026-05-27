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El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, se presentará finalmente este miércoles a las 15:00 en la Cámara de Diputados para fundamentar la necesidad de acceder a un financiamiento de hasta 600 millones de dólares destinado a obras consideradas estratégicas por la administración provincial. Verbes, según pudo saber La Opinión Austral, se haría presente junto a la ministra de Gobierno, Belén Elmiger. No se descarta que también sea acompañado por funcionarios del ministerio de Economía.

Días atrás, el titular de la cartera económica provincial sostuvo que el proyecto tiene diferencias sustanciales respecto de otras experiencias anteriores. “La ley en sí es un pedido de autorización para moneda extranjera y legislación extranjera, que ya fue votada en el 2016 una ley de similares características; lo que pasa que en ese momento era para gastos corrientes“, señaló.

Ezequiel Verbes Indicó que el financiamiento es “para gastos de infraestructura y sobre todo obras estratégicas”.

En ese marco, explicó que el objetivo actual apunta a infraestructura y desarrollo productivo. Indicó que es “para gastos de infraestructura y sobre todo obras estratégicas que realmente puedan hacer que Santa Cruz sea una provincia de producción, tendiente a una industrialización, que pueda generar rápidamente puestos de trabajo, que se puedan recuperar los recursos”.

Asimismo, remarcó la necesidad de sostener políticas a largo plazo. “Creo que hay que tener una mirada clara de que esto son políticas de Estado, no es una cuestión electoral, no son obras pensadas para 10 o 12 meses; algunas sí, otras son más grandes, pero es con una mirada de largo plazo, y es para no condenar a la pobreza a una provincia que siempre termina dependiendo de cuestiones muy coyunturales“, afirmó.

Obras específicas

Por su parte, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, también salió a respaldar la iniciativa y aseguró que el financiamiento tendrá un destino específico y controlado. “Cada dólar que ingrese por este crédito tendrá una obra específica como destino“, sostuvo, y precisó que el Ejecutivo cuenta con un plan de obras que será incorporado como anexo al proyecto de ley.

La tapa de La Opinión Austral del 14 de mayo.

Señaló que la propuesta busca autorizar al Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones con el objetivo de financiar parcial o totalmente gastos de capital, programas de desarrollo y obras estratégicas para todas las localidades de Santa Cruz. Desde el Gobierno remarcaron que los recursos obtenidos no podrán destinarse a gastos corrientes ni de consumo, sino exclusivamente a inversiones y obras de infraestructura.

Mientras que la ministra Belén Elmiger señaló que el Ejecutivo incorporó al proyecto las necesidades planteadas por los distintos municipios. “Estamos incorporando las obras que los intendentes necesitan“, sostuvo.