Este lunes La Opinión Austral dio a conocer el robo de placas en el cementerio de Río Gallegos, una costumbre delictual que lamentablemente no es nueva. Durante el fin de semana largo, vecinos alertaron a través de las redes sociales que varias tumbas fueron vandalizadas. El domingo Yolanda Llauquen compartió una fotografía de la tumba de su familiar a la que le quitaron una plancha de mármol. Al reclamo se sumaron los de otros usuarios que aseguraron que también encontraron faltantes cuando fueron a visitar a sus seres queridos, incluyendo objetos personales que estaban en el lugar como relojes y muñecas.

Al respecto, La Opinión Austral consultó a la secretaria de Gobierno, Sara Delgado. La funcionaria le pidió a la gente que denuncie, que asistan a la secretaria si vieron o saben de algo. “Estamos viendo el circuito de compra y venta de ese material“, adelantó. “Voy dos veces por semana al cementerio, lamentablemente no es algo nuevo el robo de placas, reforzamos con serenos, pero lamentablemente los roban en los pasillos, no es algo que ocurra por ejemplo de noche”, dijo.

La foto que subió una vecina a redes sociales.

Incluso, indicó que semanas atrás un vecino encontró una caja con placas y las llevó al municipio y las mismas fueron devueltas a las familias. “Pasa cada vez menos, pero sucede, estamos detrás del circuito de comercialización“, agregó. Delgado sostuvo -además- que en el predio se han realizado tareas de mantenimiento y que se encuentra en un muy buen estado. No obstante, afirmó que la preocupación de los familiares a los que les roban las placas o mármoles es genuina y que trabajarán aún más en que esa práctica deje de existir.

Cabe recordar que fueron varios los testimonios que aparecieron en redes sociales a partir del posteo de la vecina. “A nosotros igual nos robaron 4… hicieron un trabajo muy fino… de familiares de muchos años descansando. Placas antiguas es alguien que está bien acostumbrado. ¿No hay seguridad que camine el cementerio durante el día controlado“, señaló María Cárdenas Dodman.

Este lunes, se sumaron más vecinos alertando sobre lo ocurrido. “Un aviso para familiares y amigos de personas que se encuentren sepultadas en tierra en sector mayor 45 y 46, que se acerquen a ver ya que hoy estuve recorriendo y son varias las que fueron profanadas, no tomé fotos por respeto a los que ya no están y sus familias, pero son más de 8 con el mismo método de robo“, señaló otra vecina y detalló: “ayer fue mi abuelo y estaba todo ok, hoy fui yo y se habían robado las 3 placas grandes que sabemos el costo que tienen”.

El hecho generó gran indignación entre los vecinos: “Que triste y que pena, ni respeto por los familiares fallecidos“, “Otro negocio, ni los difuntos se salvan en el cementerio“, “corresponde que el municipio se haga cargo está dentro de un previo municipal y uno paga todos los años para que no pase esto”, fueron algunas de las réplicas.