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El 25 de marzo de 2025, una máquina de Vialidad Nacional derribó el homenaje al escritor, historiador y periodista Osvaldo Bayer. El monumento estaba ubicado en ruta 3 en el ingreso a Río Gallegos.

Este 4 de noviembre, desde Reconstruir Bayer, un proyecto que lleva adelante el escultor Miguel Jerónimo Villalba, autor de la obra original anunciaron que el nuevo trabajo ya tiene un lugar designado.

“Ya está adjudicado el espacio donde se instalará nuevamente el monumento a Osvaldo Bayer, en la ciudad de Río Gallegos. La obra estará emplazada en el Paseo Costero, un lugar significativo para mantener viva su memoria y su legado”, dieron a conocer.

Desde el proyecto también expresaron su gratitud. “Queremos agradecer profundamente a la ciudad de Río Gallegos por brindarnos la posibilidad de volver a levantar esta escultura. También a León Gieco – Oficial y a todos los artistas y personalidades de la cultura que se sumaron a colaborar con nosotros”.

“Reconstruir Bayer es también reconstruir la memoria”, cerraron.