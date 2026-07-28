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La Serie de Conciertos Verena presentará al pianista argentino Elio Coria, una de las figuras más destacadas de la nueva generación de intérpretes, en un recital dedicado al gran repertorio del Romanticismo.

Radicado en Suiza, Coria ha desarrollado una destacada trayectoria internacional que lo ha llevado a presentarse en algunas de las principales salas y festivales de Europa y Latinoamérica. Su carrera comenzó a proyectarse internacionalmente tras ser invitado por Martha Argerich al Progetto Argerich de Lugano, y desde entonces ha actuado en escenarios de Francia, Suiza, Italia, España y Bélgica.

Andrés Fernández Cabral, veterano de guerra de Malvinas, estrenó su teatro. Foto: Departamento Municipal Héroes de Malvinas.

En esta oportunidad ofrecerá un programa dedicado a Frédéric Chopin y Franz Liszt, dos de los máximos exponentes del Romanticismo. El recital propone un recorrido por obras de gran intensidad expresiva y extraordinario virtuosismo, reflejando la riqueza sonora y las posibilidades del piano en uno de los períodos más brillantes de la historia del piano.

El concierto se realizará el sábado 22 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro Gran Cabral. La entrada general tiene un valor de $30.000 y las localidades ya se encuentran a la venta a través de QR Ticket o por WhatsApp al +54 9 11 6434-7432