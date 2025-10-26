Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la jornada electoral de este domingo en Santa Cruz, el Juzgado Federal con competencia electoral en Río Gallegos dictó una providencia dirigida al partido La Libertad Avanza (LLA), luego de recibir denuncias de apoderados de otras fuerzas políticas que advirtieron el uso de padrones fiscales con el logo partidario como sello de agua.

Claudio Marcelo Vázquez, juez federal de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El escrito al que tuvo acceso La Opinión Austral está firmado por el juez Claudio Marcelo Vázquez y se ordena al partido “retirar de cada una de las mesas de votación los mismos y evitar cualquier acto que viole las prohibiciones previstas en el Código Electoral Nacional relacionadas con la veda electoral”.

La resolución fue emitida tras tomarse conocimiento de la situación vía telefónica a través de los representantes de las agrupaciones que participan en las elecciones generales de este año en Santa Cruz. El magistrado dispuso además notificar electrónicamente a todas las fuerzas políticas que intervienen en los comicios sobre la decisión judicial.

La medida apunta a preservar la transparencia del acto electoral y el cumplimiento de las normas que impiden exhibir símbolos, logos o propaganda partidaria dentro de los establecimientos donde se desarrolla la votación.

El documento, fechado el 26 de octubre de 2025, fue firmado también por la secretaria electoral María M. Campos Álvarez, y lleva la referencia “Despacho CNE 6468/2025 – Provid padrón fiscal de mesa LLA”.

El documento

“En atención a haberse tomado conocimiento —vía telefónica— a través de los apoderados de las agrupaciones políticas que participan de los presentes comicios, en cuanto a que los fiscales de mesa del Partido La Libertad Avanza exhiben un padrón de fiscal con una imagen o sello de agua en su fondo con el logo del partido que representan, hágase saber al partido LA LIBERTAD AVANZA, que deberá retirar de forma urgente de cada una de las mesas de votación los mismos y evitar cualquier acto que viole las prohibiciones previstas en el Código Electoral Nacional relacionadas con la veda electoral”.