Este viernes arribó a Río Gallegos el capitán de navío (R) Guillermo Tibaldi, quien se encuentra realizando una travesía a pie en homenaje a los 44 héroes del submarino ARA San Juan. El ex comandante del navío partió en julio desde la Base Naval de Mar del Plata y desde entonces ha recorrido más de 2.000 km a pie a lo largo de toda la costa Argentina. El destino final es Puerto Almanza, en Tierra del Fuego, el último puerto donde estuvo el submarino antes de la tragedia del 15 de noviembre de 2017.

Este jueves, Tibaldi llegó a Güer Aike y en la mañana de este viernes, realizó la llegada simbólica a Río Gallegos, con un emotivo acto en el monumento al ARA San Juan, ubicado en la intersección de la Av. Balbín y Costanera.

1 de 10 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 10 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 10 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 10 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 10 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 10 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 10 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 8 de 10 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 9 de 10 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL 10 de 10 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el lugar, estuvo presente La Opinión Austral, que pudo dialogar con Tibaldi en el momento que completaba uno de los hitos de la travesía: llegar a la última ciudad continental antes de cruzar el Estrecho de Magallanes.

“Estoy emocionado. Muy agradecido a la comunidad de Río Gallegos por este recibimiento. Yo siempre digo que no me reciben solo a mi, sino que reciben a los 44 camaradas del submarino San Juan que me acompañan permanentemente para darme fuerza en estos 2300 km a pie que vengo realizando”, expresó Tibaldi a La Opinión Austral.

El Capitán de Navío Retirado llegó al monumento acompañando por el jefe de Gabinete Provincial, Daniel Álvarez y autoridades de las fuerzas armadas.

“Esto es una especia de homenaje itinerante, a lo largo de toda la Patagonia, que uno siente el cariño que tiene por los 44”, agregó.

Guillermo Tibaldi agradeció la cobertura de La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, el ex comandante del submarino San Juan comentó que este sábado partirá desde el cruce de la Ruta 3 con Circunvalación, para tomar la Ruta Nacional 40.

“La idea es hacer toda la Argentina continental, hasta Cabo Vírgenes. De ahí, hubo una intención de trasladarme en helicóptero para cruzar Magallanes, pero no se va a poder hacer. Me van a llevar en camioneta hasta el Hito 1 en el norte de Tierra del Fuego. A partir de ahí seguiré camino intentando llegar el 15 de noviembre hasta Puerto Almanza”, contó Tibaldi notablemente emocionado.

En ese sentido, agradeció a los medios de comunicación y “especialmente a La Opinión Austral, que siguen permanentemente esta travesía hace tiempo”.

Minutos después de la llegada al monumento al ARA San Juan, Tibaldi se trasladó a pie hasta el base naval de la Armada Argentina en Río Gallegos, ubicada en la Av. Almirante Brown, donde hubo un gran acto en reconocimiento a su travesía y en memoria de los 44 submarinistas del ARA San Juan.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, concejales, efectivos de las tres fuerzas armadas y de las distintas fuerzas de seguridad con asiento en la capital de Santa Cruz. Además, se contó con la presencia conjunto de las bandas del Ejército Argentino y de la Policía de Santa Cruz.

En el acto, Tibaldi recibió distintos presentes por parte de instituciones y vecinos. Durante toda la ceremonia, se lo vio muy emocionado y agradecido por la repercusión que ha tenido su travesía.

Además, el ex comandante del ARA San Juan recordó que su homenaje también tiene un fin benéfico, con el que se busca “comprar tres pañales por cada kilómetro de estos 3.000 que estoy haciendo, los tres pañales valen 1000 pesos y el depósito se hace en la cuenta benéfica del Hospital Regional de Ushuaia, de la Asociación Cooperadora con un alias muy fácil que es CooperadoraUshuaia“.