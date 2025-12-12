Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Grupo La Opinión Austral vivió una jornada cargada de emoción este 12 de diciembre. Entre compañeros de trabajo y, por qué no, amigos de la profesión, las autoridades del diario entregaron una placa de reconocimiento a la periodista Irene Stur por su jubilación, una etapa trascendental en su vida, y también a Nicolás Coppa, histórico jefe de la planta transmisora de Radio LU12 AM680.

“La pasión por el periodismo es lo que a mí me caracteriza. El periodismo se metió en mí, siempre lo digo y lo amé, desde el primer día, y lo traté de hacer siempre con la mayor responsabilidad que pude”, afirmó Stur, con alrededor de 20 años de trayectoria dentro de LOA.

Irene Stur junto a una autoridad del Grupo La Opinión Austral.FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Seguidamente, visiblemente conmovida, señaló frente a sus colegas: “Cuando algunos conocidos me preguntaron ‘¿qué vas a hacer ahora que te jubilás?’, yo respondí que voy a seguir siendo periodista; me jubilo del diario y de la cotidianeidad del periodismo, pero no del periodismo, porque si no no sabría qué hacer”.

Finalmente, después de remarcar que comienza una nueva etapa para ella, expresó: “Me llevo todos los recuerdos: los buenos, los malos, lo afectivo, y lo valoro un montón porque además también me hizo crecer un montón el diario“.

Coppa, quien el pasado 9 de noviembre cumplió 80 años, sostuvo un compromiso total con la radio durante toda su trayectoria. Incluso cuando estaba lejos de la capital santacruceña, cada vez que el teléfono sonaba por algún inconveniente en la planta, él daba las instrucciones necesarias para resolverlo a la distancia. Este viernes, dedicó unas palabras a quienes recién empiezan en los medios: “¡La juventud manda!”, exclamó.

Nicolás Coppa junto a una autoridad del Grupo La Opinión Austral.FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Lágrimas, abrazos y aplausos desbordaron en el encuentro donde se reconoció a una prestigiosa comunicadora y a un pilar esencial de “La Decana de la Patagonia”. “No sería Irene Stur periodista si no hubiera pasado por el diario“, añadió la ahora jubilada, que además pidió a los jóvenes “que no pierdan la pasión”.