“Por única vez en el año, podés retirar tu unidad con el 30%, sin bancos, financieras, sorteos ni licitaciones. Además, con financiación a tasa cero”, detalló Débora, asesora de ventas.

Según comentó a La Opinión Austral, se puede acceder a este beneficio a través del Plan Canje. “Ese 30% también puede ser tu unidad usada que ya tenés en la calle”, explicó.

Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Esta cotización se extiende durante toda la semana o hasta agotar stock. “No abonas suscripción, no abonas carpeta no abonas un sellado y la noticia extraordinaria es que también se pueden financiar gastos del retiro“, aseguró Débora.

Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Enfatizó que “si alguna vez estuviste financiado con nosotros, ya sea que comenzaste a abonar una financiación o retiraste alguna unidad, con los capitales que quedaron con nosotros podés retirar este 0 km”.

“No hay más excusas, hoy podés retirar tu 2026 si o si”, cerró la asesora de ventas.

Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Para quienes estén interesados pueden comunicarse por WhatsApp o por llamada al 2966-700203. También pueden acercarse a la concesionaria ubicada en Paseo de los Arrieros 1892, todos los días de 9 a 18 horas.