A tres días de haber sido operada, Graciela Suárez recibió el alta médica y pudo regresar a su casa.

Este martes por la tarde, la fundadora de la Red de Mujeres Solidarias volvió a su hogar después de haber pasado varios días internada en el Hospital Regional de Río Gallegos.

El afecto también se hizo notar en papel. Foto: José Silva/La Opinión Austral

A causa de la obstrucción en una arteria en el pie izquierdo, ingresó en tres oportunidades a quirófano, en una de ellas le colocaron un catéter dentro de la pierna buscando mejorar el flujo, pero ante el avance de una infección y ante el riesgo que se extienda al resto del cuerpo y ponga en riesgo su vida, la opción segura -de acuerdo a los médicos- era amputar. De esta manera, la operación se realizó en la tarde del sábado.

El cariño de familiares, colaboradores y amigos rodeó a Graciela. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Finalmente en la tarde de este lunes, Graciela pudo regresar a su hogar y recibir los abrazos y besos de sus familiares, colaboradoras y vecinos.

Un abrazo con las emociones a flor de piel. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Conmocionada por el postoperatorio, el afecto recibido conmovió a la vecina solidaria que rápidamente se secó las lágrimas para comenzar a detallar cómo continuará su trabajo acompañada por sus colaboradoras.

Incansable, aún cuando debe descansar, contó a La Opinión Austral que recientemente se comunicaron con ella para la recepción de una carga de donaciones para entregar a las familias que lo necesitan.

La emoción de Graciela Suarez. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Cabe recordar que por el cuadro de salud que viene atravesando desde diciembre de 2024, Graciela no está trabajando, motivo por el cual se le ha dificultado poder afrontar los costos de medicamentos y coseguros médicos.

En este contexto, se está llevando adelante una venta de números. Cada número cuesta 10 mil pesos y el único teléfono para comprarlo actualmente es 2966-615109. El alias es Graciela.suarez1967 y está a nombre de Graciela del valle Suárez.

Recibiendo el cariño de la gente. Foto: José Silva/La Opinión Austral

El primer premio de la rifa es un juego de mesa y sillas, el segundo premio es una camiseta de Boca Juniors firmada por el plantel y por Juan Román Riquelme, el tercer premio es una mopa con balde y el cuarto, un secador de calzado. El quinto premio es una cartera y el sexto, una torta.