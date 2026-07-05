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“Ayúdanos a robarnos sonrisas para que el amor de Morena siga iluminando muchas vidas”, escribió Silvia Cortes, una vecina de Río Gallegos que en las redes sociales dio a conocer su propuesta para el Día de las Infancias.

“Hay fechas que abrazan el corazón y, al mismo tiempo, lo llenan de nostalgia. El próximo 17 de agosto, nuestra hija Morena habría cumplido 15 años. En lugar de dejar que ese día sólo esté marcado por la ausencia, con ‘Kike’ y ‘Feli’, elegimos transformarlo en un acto de amor“, explicó.

En el marco del Día de las Infancias, que se celebrará el domingo 16 de agosto, manifestó: “Queremos realizar una colecta de juguetes, ropa y pañales para bebés prematuros para entregarlos a los niños que se encuentren internados en el hospital”.

“En una fecha tan especial materializar un poquito de amor en cada juguete, cada prenda y cada pañal pueden convertirse en un abrazo y en una sonrisa para una familia, para nuestra familia”, compartió.

En este sentido, invitó a los vecinos a colaborar. “Si querés sumarte a este homenaje lleno de amor para Morena, podés colaborar con tu donación. Entre todos podemos hacer que su cumpleaños deje una huella de esperanza y de solidaridad porque el amor nunca deja de existir y compartirlo es la forma más hermosa de mantenerlo vivo”, concluyó.

Las donaciones serán recepcionadas en Kirchner 780, local 19 A.