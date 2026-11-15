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A nueve años del hundimiento del ARA San Juan, este domingo 15 de noviembre en la Plaza de Armas de la Jefatura del Departamento Naval Santa Cruz se realizó el acto central en homenaje a sus 44 tripulantes.

La ceremonia estuvo presidida por el jefe del Departamento Naval Santa Cruz, capitán de Navío, Horacio Rodrigo Sánchez. Acompañaron el acto veteranos de guerra de Malvinas, autoridades, los jefes de los Apostaderos Navales Río Gallegos y Puerto Deseado, efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, e integrantes de instituciones educativas y sociales de la ciudad.

El acto dio inicio a las 11:00 con la entonación del Himno Nacional Argentino. La acompañó la Banda de Música Conjunta, integrada por la Banda de Música del Ejército Argentino “Combatientes del Atlántico Sur” y la Banda de Música de la Fuerza Aérea Argentina “Puerto Argentino”. Luego, el capitán de Navío Sánchez pronunció la alocución alusiva. En ella rindió homenaje a los 44 tripulantes del ARA “San Juan” y destacó su vocación de servicio, su coraje y su amor a la Patria.

A continuación, el capellán castrense Daniel Julián ofreció una invocación religiosa y bendijo el cenotafio. Luego se encendió la llama votiva, uno de los momentos de mayor emoción de la jornada, y el capellán expresó: “Hoy encendemos esta llama por los 44 submarinistas, por los que partieron, por los que vendrán y tendrán la responsabilidad de recordarlos”.El cenotafio cuenta con la inscripción “En patrulla eterna” y su llama votiva permanecerá encendida durante 15 días, simbolizando la vigilia eterna, la esperanza y los días de incesante búsqueda en el mar.

Seguidamente se leyó la nómina de los tripulantes del submarino, en homenaje a quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber.

Luego colocaron ofrendas florales y a continuación, se ejecutó el toque de silencio en memoria de los 44 tripulantes. Para finalizar el acto, se entonó la Marcha de la Armada con acompañamiento de la Banda de Música.