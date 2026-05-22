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Un indignante episodio ocurrió este viernes en el barrio 22 de Septiembre de Río Gallegos: un hombre arrojó un perro muerto en la zona y quedó filmado por un vecino.
En el video registrado y viralizado por el testigo, se observa a un hombre que llega al lugar en una camioneta azul, desciende del rodado y deja al animal en medio de un descampado, sin ningún tipo de consideración.
Frente a esta situación, quien grababa lo increpó y expresó con enojo: “Estamos cansados de esta gente sucia que viene a tirar perros muertos acá al barrio 22 de Septiembre”.
Asimismo, reclamó: “Me vio a mí y se hizo el que estaba arreglando la camioneta. Gente sucia, ahora va a salir en las redes sociales”.
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