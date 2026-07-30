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En la noche del lunes en la zona de la Reserva Costera Urbana de Río Gallegos apareció un lobo marino.

La particularidad fue que se encontraba escondido debajo de un vehículo en inmediaciones de las calles Quinquela Martín y José López Lestón.

Los vecinos, tras intentar conseguir la colaboración de diferentes organismos, finalmente tuvieron respuesta desde el Consejo Agrario Provincial (CAP).

Personal de la Dirección de Fauna del CAP ayudado con una soga lo pudo sacar de debajo del vehículo y así el animal pudo regresar a la ría.

El episodio demandó alrededor de 40 minutos que fueron presenciados por el reportero gráfico Juan Bolaños, quien destacó a La Opinión Austral que el hecho demuestra que “fauna, vecinos y organismos oficiales podemos convivir por un mundo mejor respetando y cuidando nuestra madre naturaleza”