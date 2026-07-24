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Con temperaturas bajo cero que han superado los dos dígitos, el frío extremo, las nevadas y la formación de hielo, el invierno se mantiene crudo en la capital santacruceña. De hecho, la próxima semana iniciará con temperaturas mínimas de hasta -3°C y máximas que no superarán los 1°C.

Desde el barrio Madres a la lucha, el espacio Manitos Verdes continúa trabajando de manera solidaria con los vecinos con meriendas, platos de comida y abrigos.

Los martes y jueves a partir de las 17:00 se entrega la merienda y los sábados, se entregan viandas, siempre de acuerdo a las donaciones con las que cuenten para preparar cada comida.

“Estamos elaborando más de 370 porciones de vianda. Recibimos donaciones de vecinos de la ciudad que se suman a ayudarnos con todo lo que se necesita para la elaboración. Esta semana, tuvimos respuesta desde el Ministerio que nos pudo bajar algunos víveres para poder llevar adelante tanto las meriendas como las ollas, obviamente que no es suficiente, pero suma a toda la actividad”, manifestó Verónica Condori, referente del merendero, a La Opinión Austral.

“Ayudamos a vecinos de nuestro barrio como también a otros vecinos que se acercan desde el barrio Belgrano, Marina, Juan Pablo II, Gaucho Rivero, son los vecinos que están más cerca y llegan hasta acá para poder llevar la merienda o un plato de comida”, agregó.

Pasar el invierno

En época invernal, las necesidades son mayores dadas las condiciones climáticas y la falta de conexión a la red de gas de la zona. “Venimos trabajando un montón, se han podido cubrir kits de abrigos para algunas familias, pero todavía seguimos en la espera de más abrigos, colchas, frazadas y camperas, es lo que piden muchos”, explicó.

“Mientras van llegando, se va preparando y se hace la entrega a las familias que están anotadas, tenemos más de 45 familias, se ha podido cubrir hasta la mitad”, precisó.

En este sentido, manifestó: “Se está pidiendo la colaboración de leña porque tenemos más de 275 familias en la espera de leña, la mayoría se calefaccionan con salamandra”.

Condori recordó además que calefaccionarse con estufa eléctrica es complejo por los cortes de luz. “Todo eso lleva a no poder usar una estufa eléctrica porque baja la potencia de la luz, eso implica un problema por lo que muchos optan por la salamandra”.

“Si bien, estamos con la campaña, los vecinos siempre se acercan a pedir leña, nosotros no podemos ayudarle ya que no tenemos la posibilidad de conseguirlo”, lamentó.

Cabe mencionar que para colaborar con la colecta de abrigos para atravesar el invierno, el número de contacto es 2966616538.