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Este lunes, pasadas las 17:00, se realizó una sentida despedida de Marcos Tabacco, el militante peronista que falleció el sábado en horas de la mañana tras caer cuatro pisos de una escalera caracol de un Apart Hotel en la localidad de Comodoro Rivadavia (Chubut).

La ceremonia se realizó en el cementerio de Río Gallegos, lugar al que llegaron familiares, amigos, excompañeros de militancia y de trabajo. A Tabacco lo recordaron por su paso en el viejo Ministerio de Asuntos Sociales, como se llamaba la cartera que desde hace unos años es Ministerio de Desarrollo Social.

El féretro de Marcos, embanderado con la camiseta de Boca, su gran amor en el deporte. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Era “bostero, peronista y lupinero“, manifestó Valentina Tabacco, la hija de Marcos. Tras sus palabras, hubo un cerrado aplauso para reconocer la vida del militante y dirigente peronista. El féretro que lo llevaba iba con una bandera de Boca Juniors. En la caminata hasta su descanso final, uno de los amigos llevaba puesta la marcha peronista.

“Estamos despidiendo a un compañero histórico pero con muchísima vigencia“, manifestó el concejal Martín Chávez. El edil sostuvo que conocía a Marcos desde hacía muchos años. “Vengo de una familia militante, peronista, así que lo conocía desde muy chico“, sostuvo.

Luego se refirió al sentimiento y al legado dejado por el militante. “Estamos con dolor por la pérdida pero, como dijo su hija, queda otra Tabacco y es un sentimiento que se va trasmitiendo de generación en generación“, enfatizó.

Valentina Tabacco, hija del exmilitante. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Más adelante, Martín Chávez recordó el trabajo realizado en materia social. “Pero no sólo desde lo institucional, ya que estaba identificado con el ministerio de Asuntos Sociales, sino que también traduciendo esa tarea institucional desde la militancia política, territorial, una persona con muchísimo compromiso con nuestra comunidad“, destacó.

El concejal indicó que estaba despidiendo a un amigo, un compañero de militancia. “De mi parte estoy muy agradecido por el cariño y acompañamiento que siempre me dispensó“, dijo finalmente.

“Era una persona con muchísimo compromiso con nuestra comunidad“.

Martín Chávez.

Entre los presentes estaban la exministra Claudia Martínez, el dirigente de Los Muchachos Peronistas Oscar Trucco, la expresidenta de la Caja de Previsión, Silvia Bande, el exsecretario de Gobierno municipal, Silvio Escobar, entre otros.

Una foto de Marcos, en el glaciar Perito Moreno. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Cabe recordar que al vecino de Río Gallegos, Marcos Tabacco, la tragedia lo encontró de una manera increíble. Según se informó, pasadas las 9:40 del sábado personal de la Comisaría Seccional Primera tomó intervención en un desesperante llamado que alertaba sobre la caída de una persona en el interior del Apart Hotel ubicado en 9 de Julio 880.

Según la misma fuente informativa, al llegar al lugar los efectivos se encontraron con la escena más trágica: un hombre de 69 años, identificado como Plinio Marcos Tabacco, yacía sin vida en el sector central del edificio tras precipitarse al vacío desde una altura considerable.

El concejal Martín Chávez, la figura institucional presente en la despedida de Tabacco. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

De acuerdo a las primeras investigaciones, el hecho ocurrió en una escalera interna tipo caracol que conecta los pisos del hotel. Tabacco habría perdido pie y cayó desde el cuarto piso hasta la planta baja, sufriendo heridas fatales de manera instantánea.

Era un “apasionado en lo que hacía porque le ponía corazón a todo y una sensibilidad especial para trabajar con los adultos mayores“, había declarado la expresidenta de la Caja de Previsión, Silvia Bande.

“La oficina, el escritorio y los papeles lo incomodaban, para él, andar en el territorio, la cercanía con la gente, escuchar para resolver situaciones, era su lugar preferido. Defensor y respetuoso a ultranza de Néstor (Kirchner), nuestro ‘Lupín’, de Cristina y de Alicia“, lo recordó Claudia Martínez.