Dos jóvenes fueron escrachadas luego de rayar al menos autos en la madrugada del sábado 23 de agosto en Río Gallegos. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio y generó indignación entre los vecinos.
Según relató el vecino Tomás Gómez a La Opinión Austral, el incidente ocurrió alrededor de las 5:40 a.m. en la calle Beccar, en el barrio Martín Miguel de Güemes, cerca del cementerio local.
Gómez compartió el video del momento en sus redes sociales, donde se puede ver a las dos jóvenes en pleno acto de vandalismo. “Necesito saber quiénes son estas dos maldadosas que el día sábado a las 5:40 de la madrugada pasaron a rayar dos autos completos. Una tiene rulos y la otra chica, que rayó ambos autos, usa lentes”, escribió el vecino y solicitó “que aparezcan aunque sea a pedir las disculpas correspondientes”.
En diálogo con este medio, Tomás agregó que “si alguien de alrededor amaneció con el auto rayado, quizás fueron ellas”.
El caso generó un fuerte rechazo en la comunidad de Río Gallegos y abrió un debate sobre el vandalismo en los barrios.
