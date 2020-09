Espectacular operativo de desinfección masiva de taxis tras detección de caso positivo

Esta jueves, tras conocerse la clausura de una garita en el centro de la capital santacruceña, el delegado de la Federación Argentina de Taxis Juan Ojeda habló en LU12 AM680 pidió celeridad a los inspectores municipales para conseguir la reapertura que permita retomar actividades a los choferes.

[embed]https://youtu.be/4-JaswlBdqc[/embed]

"Se acordaron un poquito tarde, pero no da como para clausurar. Nosotros armamos un protocolo propio. Los taxistas no entran a las garitas, esperan en el auto", explicó y aseguró que el operador contagiado no pudo haber tenido contacto con los choferes "porque está prohibido".