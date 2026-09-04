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La emoción de recibir las llaves de una vivienda propia tiene para Paula Durbas un significado especial. Esperó más de 20 años para concretar un sueño que comenzó cuando tenía, coincidentemente, sólo 20 años y una hija recién nacida. Desde entonces atravesó distintas etapas de su vida.

“Sí, fue sorpresivo, muy emocionada. 20 años, esperé 20 años mi casa”, expresó al recordar el momento en que recibió la noticia y pudo conocer su nueva vivienda.

Hoy, a los 41 años, Paula es madre de dos hijas y también abuela. Durante este tiempo, su vida cambió, pero la expectativa de contar con un hogar propio permaneció. “Dejo de pagar alquiler, porque tengo casa propia y porque ya queda para mis hijas el día de mañana”, señaló emocionada.

Una casa para una nueva etapa

Paula es una de las adjudicatarias del plan de 56 Viviendas. Al recibirla la mujer destacó las características de la vivienda y valoró la calidad que pudo apreciar al conocerla. “Muy linda, muy linda. Yo la veo de muy buena calidad”, sostuvo, al describir sus primeras impresiones sobre el hogar que recibió.

Para Paula, la entrega no representa solamente el acceso a una vivienda, sino también el comienzo de una nueva etapa familiar. La casa permitirá dejar atrás años de alquiler y contar con un patrimonio que permanecerá para sus hijas.

De los 20 a los 41 años

La historia de Paula refleja el paso del tiempo y cómo aquella joven que se inscribió para acceder a una vivienda hoy recibe las llaves convertida en madre y abuela. “Yo era muy joven cuando me anoté. Tenía 20 años, una sola hija, y hoy ya tengo 41, tengo dos hijas, soy abuela”, relató.

La coincidencia entre esta nueva etapa de su vida y la llegada de su vivienda propia hizo que el momento tuviera todavía un significado mayor. “Este año me trajo mi nieta y me trajo a la casa. No puedo pedir más. Estoy feliz”, expresó.

Después de dos décadas de espera, Paula comienza una nueva etapa con la tranquilidad de tener un hogar propio y la posibilidad de proyectar allí el futuro de su familia.