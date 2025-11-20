Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Centro Polivalente de Arte N° 1 de Río Gallegos realizó este jueves la 1ra Muestra Anual de Proyectos Interdisciplinarios.

“El Polivalente se destaca por hacer muestras de arte, pero en esta oportunidad mostramos lo que se hace en los espacios de Biología, Economía, Lengua y los proyectos interdisciplinarios, como ‘Mimarte’ mediante el cual se entregarán sabanitas y toallones a Neonatología”, comentó la docente Ana Copto a La Opinión Austral.

Los estudiantes participaron este jueves de la 1ra Muestra Anual de Proyectos Interdisciplinarios. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“En el hospital hay una carencia terrible en el área de Neonatología, nos contactamos con la gente del área, les planteamos la idea que teníamos y les encantó. Hicimos una rifa y conseguimos la plata para comprar las sabanitas”, contó Stefano Vellio, alumno de la institución.

De esta manera, en los próximos días, realizarán la entrega de toallitas, telas y campos quirúrgicos.

Por su parte, a modo de balance, la profesora María de los Ángeles Juárez manifestó que de los más de 24 proyectos interdisciplinarios: “Sacamos respuestas muy positivas de parte de los alumnos, también de colegas y de los padres, tenemos mucha colaboración de los papás. Estamos felices por la presentación de esta primera muestra“.