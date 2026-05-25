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Bajo el lema “¡Elegí saber, hacete el test y salí a la cancha tranquilo!”, el Consultorio de Prevención Combinada-Servicio de Infectología del Hospital Regional Río Gallegos concretó una jornada de salud con testeos rápidos.

Con un simple pinchazo en la yema del dedo, se puede realizar el testeo rápido.

Durante cinco horas en los consultorios 40 y 42, se brindó asesoría y test rápido de VIH y sífilis, con resultados confidenciales en pocos minutos, y la entrega de folletería informativa y preservativos peneanos para seguir concientizando sobre el cuidado de la salud sexual.

Desde el Hospital Regional Río Gallegos, manifestaron: “Gracias a los vecinos de nuestra comunidad y, de manera muy especial, al gran equipo de profesionales y personal del Hospital Regional Río Gallegos que se sumaron a esta iniciativa y pasaron por los consultorios 40 y 42 para realizarse su testeo. Tuvimos una excelente convocatoria y una respuesta sumamente positiva“.

El resultado del test se conoce en pocos minutos.

Días atrás, en diálogo con Radio LU12 AM680, la licenciada en enfermería Stella Maris Buera, referente del consultorio, dio a conocer que “año tras año aumenta la consulta en nuestro consultorio y eso es muy bueno porque siempre se limitó a un grupo etario que venía a consulta y hoy por hoy, la población en general viene a pedir un testeo. A partir de los 13 años, las personas pueden acercarse al consultorio y solicitar un espacio de asesoramiento y en ese espacio puede ser que surja la posibilidad de hacer el test o no, depende de la situación”.

“Cada caso es muy particular y eso es algo muy importante de remarcar porque las personas cuando vienen acá, reciben una atención personalizada“, agregó.