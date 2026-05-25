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Bajo el lema “¡Elegí saber, hacete el test y salí a la cancha tranquilo!”, el Consultorio de Prevención Combinada-Servicio de Infectología del Hospital Regional Río Gallegos concretó una jornada de salud con testeos rápidos.
Durante cinco horas en los consultorios 40 y 42, se brindó asesoría y test rápido de VIH y sífilis, con resultados confidenciales en pocos minutos, y la entrega de folletería informativa y preservativos peneanos para seguir concientizando sobre el cuidado de la salud sexual.
Desde el Hospital Regional Río Gallegos, manifestaron: “Gracias a los vecinos de nuestra comunidad y, de manera muy especial, al gran equipo de profesionales y personal del Hospital Regional Río Gallegos que se sumaron a esta iniciativa y pasaron por los consultorios 40 y 42 para realizarse su testeo. Tuvimos una excelente convocatoria y una respuesta sumamente positiva“.
Días atrás, en diálogo con Radio LU12 AM680, la licenciada en enfermería Stella Maris Buera, referente del consultorio, dio a conocer que “año tras año aumenta la consulta en nuestro consultorio y eso es muy bueno porque siempre se limitó a un grupo etario que venía a consulta y hoy por hoy, la población en general viene a pedir un testeo. A partir de los 13 años, las personas pueden acercarse al consultorio y solicitar un espacio de asesoramiento y en ese espacio puede ser que surja la posibilidad de hacer el test o no, depende de la situación”.
“Cada caso es muy particular y eso es algo muy importante de remarcar porque las personas cuando vienen acá, reciben una atención personalizada“, agregó.
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