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Un domingo más, y como ocurre desde hace siete décadas, el histórico izamiento volvió a realizarse en el centro de la capital santacruceña, con la presencia de vecinos, instituciones y referentes de la comunidad.

En esta oportunidad, el izamiento estuvo a cargo de vecinos de Río Gallegos, estudiantes y miembros de la Agrupación Soldados de Malvinas, quienes tuvieron un rol central durante la ceremonia.

FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Los excombatientes dialogaron con La Opinión Austral y remarcaron la importancia de que la comunidad continúe acompañando este tipo de actos que forman parte de la identidad santacruceña.

“Que se hagan presentes para dar el valor y el reconocimiento por la patria y la bandera”, expresaron durante la jornada.

Asimismo, destacaron que el acto es un espacio de visibilización de su labor y recordaron el compromiso asumido durante la Guerra de Malvinas. “Desde el momento en que se nos necesitó estuvimos acá para defender nuestra patria”, indicaron.

Además estuvieron presentes representantes del centro de día Inés Vargas Appadi, familiares de Celeste Maldonado, miembros de las fuerzas de seguridad y ex concejales.