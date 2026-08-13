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La audiencia convocada por la Subsecretaría de Trabajo de Santa Cruz en el marco del conflicto por el cierre del Carrefour Market de Río Gallegos concluyó este miércoles sin avances concretos entre la empresa y los trabajadores despedidos. Como resultado, la autoridad laboral resolvió extender por otros 15 días la conciliación obligatoria, que había sido dictada el pasado 31 de julio.

Tras el encuentro, Gustavo Nauto, uno de los trabajadores despedidos y referente del grupo, dialogó con La Opinión Austral y explicó que la reunión se desarrolló con la participación del Sindicato de Empleados de Comercio y de los representantes legales de la empresa. “No hubo ningún acuerdo. Lo que hubo fue una extensión de 15 días más de la conciliación obligatoria. No hay una resolución de fondo de nuestra situación“, sostuvo.

Trabajadores de Carrefour Market, días atrás, fuera del ministerio de trabajo de la provincia. (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

No obstante, señaló que la prórroga permite garantizar el cobro de los salarios durante ese período, aunque aclaró que el conflicto permanece abierto. “Seguimos con la expectativa de que todavía hay instancias de negociación abiertas. Estos 30 días, 15 y 15, es el sueldo que vamos a cobrar. Por ese lado es positivo, pero no hay una resolución de fondo“, remarcó.

La reincorporación sigue siendo el principal reclamo

De cara a una nueva audiencia prevista para el 24 de agosto, Nauto aseguró que los trabajadores mantendrán el mismo planteo que vienen sosteniendo desde el inicio del conflicto. “Nosotros estamos con el mismo punto de siempre, que es la reincorporación o que nos reubiquen en el otro local de la autovía. Si la empresa trae alguna propuesta, nos sentaremos a charlarla. No estamos cerrados a ninguna propuesta. El tema es que traigan alguna propuesta. Hasta ahora no trajeron ninguna”, afirmó.

Sin el cartel que la identificó durante años y con las persianas bajas, así luce la sucursal de Carrefour Market en Río Gallegos tras su cierre. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El trabajador también destacó que, tras la audiencia, mantuvieron un diálogo con representantes del Sindicato de Comercio y valoró el rol de la organización gremial. “Sabemos que lo que se va a lograr lo vamos a hacer con el sindicato. La herramienta sindical es muy importante, más allá de quién sea el representante“, expresó en alusión a Claudio Silva, con el que la semana pasada tuvieron un fuerte cruce.

El conflicto estalló el 22 de julio pasado, cuando les informaron que el Market de Río Gallegos cerraba. La tapa de La Opinión Austral del 23 de julio.

Consultado sobre el contexto económico que atraviesa el sector privado, Nauto consideró que la situación responde a una crisis que combina factores internacionales, nacionales y locales. “Hay una cuestión global y después se baja a los planos nacional y local. Lo que se ve es cómo las patronales trasladan la crisis hacia los empleados“, manifestó.

En ese sentido, cuestionó que las políticas laborales vigentes terminan facilitando esa situación y advirtió sobre el avance de formas de empleo cada vez más precarias.

El titular de Empleados de Comercio de Santa Cruz zona sur, Claudio Silva. La semana pasada fue duramente cuestionado por los trabajadores de Carrefour. (FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.).

“Es devastador”

Respecto de la realidad que viven los trabajadores despedidos, Nauto describió un panorama complejo y aseguró que la pérdida del empleo impacta mucho más allá del aspecto económico. “Es una cosa devastadora porque te desestructura toda tu vida. Algunos ya están haciendo repartos, otros cocinan para vender, otros están en las ferias. Todos están tratando de buscar una alternativa porque tampoco nos podemos quedar esperando solamente”, relató.

Asimismo, sostuvo que las indemnizaciones resultan insuficientes frente al actual costo de vida y planteó que el verdadero desafío pasa por preservar empleos registrados y con derechos. “Todos los trabajos son dignos. Lo que tiene que ser digno es la condición del trabajo: en blanco, con obra social, jubilación y los derechos históricos de los trabajadores“, concluyó.