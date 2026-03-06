Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las fake news ya no son una rareza de internet: forman parte del consumo cotidiano de información. Bajo esa premisa, “Fuera del Aire”, el ciclo de streaming de La Opinión Austral conducido por Dalma Vidal y acompañada por Candela Márquez, dedicó su tercera emisión de la semana a desarmar el fenómeno de las noticias falsas con una consigna clara: entender antes de compartir.

El eje principal del programa fue explicar qué es una fake news: un contenido falso o manipulado que se presenta con formato de noticia real para generar impacto, clics o influencia en la opinión pública. A partir de ahí, el equipo desarrolló distintos puntos: cómo algunas páginas copian la estética de medios nacionales para parecer legítimas; el poder del titular alarmista; el rol de la emoción (miedo, enojo, sorpresa) como motor de viralización; y la responsabilidad individual en la cadena de difusión.

Con la dinámica “Verdadero o Fake”, se pusieron en pantalla distintos titulares para que la audiencia votara en vivo si eran reales o falsos. El ejercicio dejó en evidencia algo clave: muchas veces creemos una noticia no por su contenido, sino por cómo está presentada. Logos similares a medios reconocidos, frases como “compartí antes que lo borren” o datos sin fuente clara fueron algunos de los recursos analizados al aire.

En un tono directo y actual, el programa también dejó tips concretos para detectar posibles engaños antes de reenviar un mensaje o subirlo a redes:

Chequear la fuente y entrar al sitio original. Buscar la misma noticia en otros medios confiables. Revisar la fecha de publicación. Desconfiar de los titulares exagerados o en mayúsculas. Evitar compartir en caliente, sobre todo si la noticia genera enojo inmediato.

Además, se debatió sobre el fenómeno de las teorías conspirativas, los rumores sobre figuras públicas y la velocidad con la que la desinformación se instala en la conversación digital.

El mensaje final fue claro: la información hoy es inmediata, pero la verificación también puede serlo si hay voluntad de hacerlo.

Con este tipo de temáticas, “Fuera del Aire” vuelve a posicionarse como un espacio donde los temas que atraviesan la agenda digital se ponen en discusión sin filtros, invitando a la audiencia a pensar críticamente el contenido que consume todos los días.