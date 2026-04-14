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El fallecimiento de Gabriel Oyarzún a sus 37 años, confirmado este martes por la mañana, enlutó profundamente a la ciudad de Río Gallegos. Según trascendió, fue encontrado sin vida durante la madrugada y las circunstancias del deceso aún son materia de investigación.

Gabriel -apodado “El alemán”, “Intendente” o “Rancho”- vivió durante años en situación de calle y solía permanecer en la esquina de avenida Kirchner y Vélez Sarsfield, donde era habitual verlo junto a varios perritos. Su presencia cotidiana lo convirtió en una figura cercana y querida por quienes transitan la zona.

En redes sociales, vecinos comenzaron a despedirlo con mensajes de afecto, destacando su trato amable y el vínculo inseparable con sus animales y su equipo de fútbol. “Lamentamos la pérdida de Gabriel Oyarzún, jugador de La Vega. Vuela alto, Gaby. Que Dios te ilumine”, expresó en Facebook José Santiago Muñoz.

Su publicación estuvo acompañada por numerosos mensajes de despedida: “Vuela alto, Gaby. ‘El Masca’, como te decíamos en La Vega, mi sentido pésame”; “Qué triste noticia”; “Mi más sentido pésame a toda la familia de Las Águilas Verdes y familiares de Gabi”; así como también “Mis condolencias para familiares y amigos”.

La Opinión Austral despide con pesar a un vecino que, pese a las dificultades que le tocaron atravesar, logró ganarse el cariño de toda una comunidad y dejó una huella imborrable con su ternura hacia los animales.

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