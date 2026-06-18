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“Sarita”, la beba que tenía una cardiopatía congénita y se encontraba derivada, falleció.

La beba, que había nacido con 37 semanas de gestación, estaba internada en la Fundación Hospital Materno Infantil en Ciudad de Buenos Aires.

Hace 10 días, Radio LU12 AM680 habló con Lorena Aguirre, su mamá, quien había dado a conocer el estado de salud en el que se encontraba la pequeña que debía alcanzar el peso deseado para poder ser intervenida quirúrgicamente.

“El corazón no se le formó como corresponde y del lado derecho, tiene una sola aurícula, un ventrículo bien formado y el otro ventrículo bien chiquitito, con esa cardiopatía no bombea sangre a su cuerpo como corresponde y tiene que realizarse una cirugía“, había explicado.

En la oportunidad, también dio a conocer que se estaba llevando adelante una colecta solidaria para colaborar con la familia y los gastos adicionales que diariamente implicaba la derivación.

Paola Aguirre, familiar de la beba, fue quien confirmó la triste noticia de su fallecimiento. “Lamentamos informar, nuevamente, que Sarita falleció por lo que ya no seguimos realizando la colecta. Sólo seguiremos con el sorteo unos días más para cubrir los últimos gastos. Ya logramos traerlos de nuevo a casa”, explicó en una publicación.

“Agradecemos enormemente la difusión, las donaciones brindadas y el apoyo recibido de todos ustedes”, señaló.

Asimismo, solicitó que en caso de ver imágenes o publicaciones realizando colecta en nombre de “Sarita” los denuncien.

“Reiteramos que el sorteo y la venta de números seguirá unos días más. Muchas gracias a todos. Agradecemos inmensamente a todos los que nos donaron cosas para que podamos realizarlo”, cerró en una publicación realizada en redes sociales.