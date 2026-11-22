Cada domingo, “Lula” abre la ventana de su departamento ubicado en la céntrica avenida San Martín de Río Gallegos y se asoma para cantar el Himno Nacional Argentino durante el tradicional izamiento, aplaude y se dispone a preparar el almuerzo.

Le encanta salir a festejar cada triunfo de la selección, una costumbre que comenzó durante el Mundial 2022, y por la que los riogalleguenses que se reunían a festejar en el mástil comenzaron a visibilizarla. Así, los vecinos de la capital santacruceña comenzaron a identificar a la “Abuela la-la-la-la-la” de Río Gallegos y, sin conocerla, le comenzaron a tomar cariño.

En junio, Yolanda Odesia Gómez se animó, recibió a La Opinión Austral en su hogar y, con simpatía y excelente memoria, compartió su historia en una entrevista audiovisual.

“Lula” nació el 21 de noviembre de 1934 en Buenos Aires y a los 17 años se casó con Ernesto Cruz, con quien formó su familia y se mudó a Santa Cruz.

Vivió en Puerto San Julián en la década de los cincuenta, experiencia a la que describió como “una cosa terrible, no había luz, no había agua, estaba todo nevado, escarchado”.

Odelsia, a los 89 años, el lunes 14 de julio de 2024, cuando celebraba el bicampeonato de la Copa América. Foto: Leandro

Tiempo después residió en Comodoro Rivadavia, donde enviudó muy joven. Finalmente, a principios de la década de los ochenta, cuando su hijo, Ernesto Cruz (h.), fue elegido diputado, se mudó a Río Gallegos.

Sobre el Mundial 2022, había contado a La Opinión Austral: “Mis hijos venían a mirar los partidos acá, los veía cuando gritaban, entonces me empecé a entusiasmar también. Estaba haciendo la comida, sirviéndoles algo a ellos y yo: ‘A ver, ¿qué pasó? ¿Quién hizo el gol?’. Y ahí, Messi. Yo, siempre con Messi”.

Así surgió el interés por Messi, pero aseguró: “Todos son jugadores y los quiero a todos”. La bandera con la que alienta desde el edificio es un regalo que le hizo su hijo “Chini” hace tiempo, le faltaba una camiseta de Argentina con la que La Opinión Austral la sorprendió al obsequiársela durante la entrevista.

En junio, con la camiseta de Argentina que le obsequió La Opinión Austral. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Este sábado, “Lula” cumplió 92 años y su familia la agasajó con un almuerzo de cumpleaños en el Británico Cocktail Club. Ricardo “Chini“, su hijo; Pablo, su nieto, y Viviana, la novia de su nieto, le cantaron el feliz cumpleaños, momento que quedó registrado en un video grabado por su familia para La Opinión Austral, inclusive tuvo la gentileza de enviar un saludo al equipo del medio de comunicación.

“Les mando un saludo a los chicos de La Opinión Austral. Cumplo 92 años así que ya saben lo que les espera, un beso grandote para todos. Saludos. Chau, chau, chau”, expresó rozagante.

Los videos se pueden ver en las redes sociales del Grupo La Opinión Austral.

Antes de la entrevista -cuando aún no se conocía su historia-, ella notó que la gente la saludaba en la calle cuando iba a hacer las compras, pero no entendía por qué. Es que su acompañamiento desde la ventana en cada triunfo de la selección se convirtió en una cábala, pero además saludarla ya es parte del festejo riogalleguense.

La semana pasada, cuando fue la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ desfiló por la avenida San Martín y, tanto a pie como desde el camión, la saludaban y ella respondió saludando y lanzando besos. A “Lula” le gusta ver “la alegría de la gente” y a la gente de Río Gallegos la hace feliz verla acompañando y saludando desde su ventana. ¡Feliz cumpleaños “Abuela la-la-la-la-la”!