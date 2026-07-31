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La historia del pequeño lobo marino que sorprendió a vecinos de Río Gallegos tuvo un desenlace feliz. Luego del rescate realizado durante la noche del martes en la zona de la Reserva Costera Urbana, la cría regresó este jueves a su hábitat natural tras permanecer bajo observación del equipo de la Dirección General de Fauna del Consejo Agrario Provincial (CAP).

El operativo comenzó cuando el reportero gráfico Juan Bolaños, quien trabajó en el Grupo La Opinión Austral, encontró al animal mientras caminaba junto a su familia por la costanera.

El lobo marino fue guiado con una soga hasta la costanera. FOTO: JUAN BOLAÑOS

“Encontramos en el asfalto un bulto, nos percatamos de que era una foca o lobo marino cachorro y comenzamos a llamar a las autoridades”, había contado a La Opinión Austral. En esa oportunidad también relató que el animal se refugió debajo de un automóvil y que permanecieron en el lugar con las balizas encendidas hasta la llegada del personal especializado.

Bolaños recordó además que el pequeño lobo marino se mostró muy tranquilo durante el rescate. “El animalito se prestó a colaborar, fue muy simpático, salió de debajo del coche y anduvo entre nuestras piernas. Con su mirada tierna era como que nos pedía ayuda”, expresó.

El rescate y una noche de resguardo

Tras el aviso recibido en la línea de rescates, personal de la Dirección General de Fauna del CAP trabajó junto con efectivos de la Prefectura Naval Argentina para retirar al ejemplar de forma segura del sector de la ría de Río Gallegos.

En un primer momento, los técnicos intentaron devolverlo hacia la costa. Sin embargo, la cría regresó en varias oportunidades a la zona urbana, por lo que se decidió trasladarla preventivamente a un espacio tranquilo dentro de las instalaciones del Consejo Agrario Provincial.

Allí permaneció durante la noche bajo supervisión del equipo de Fauna, priorizando tanto el bienestar del animal como la seguridad de las personas.

A primera hora de este jueves, el lobito marino fue trasladado hasta Punta Loyola, donde finalmente recuperó la libertad.

FOTO: Consejo Agrario Provincial

Según informó el Consejo Agrario Provincial, una vez liberado el ejemplar regresó rápidamente al mar y continuó desplazándose sin inconvenientes.

Desde el organismo destacaron que el rescate fue posible gracias al aviso oportuno de Juan Bolaños y al trabajo coordinado entre la Dirección General de Fauna y la Prefectura Naval Argentina.

Qué hacer si encontrás un lobo marino

Las autoridades recordaron que los lobos marinos suelen utilizar las costas patagónicas para descansar, por lo que su presencia en la playa no siempre significa que estén heridos o necesiten ayuda.

En caso de encontrar un ejemplar, se recomienda:

Mantener una distancia prudente.

No intentar alimentarlo, moverlo ni manipularlo.

Evitar acercarse, ya que incluso las crías pueden reaccionar de forma defensiva si se sienten amenazadas.

Dar aviso inmediato a las autoridades competentes para que intervenga personal capacitado.

Para reportar fauna silvestre que requiera asistencia, la Dirección General de Fauna del Consejo Agrario Provincial solicita comunicarse al 2966 27-9178.