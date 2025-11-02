Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo las ráfagas iban a superar los 100 km/h en Río Gallegos.

Por los fuertes vientos se suspendieron ferias e inclusive, algunos comercios no abrieron sus puertas.

“Se acaba de caer el frente del viejo muelle de gas… gran y viejo compañero… no aguantó las ráfagas de más de 100km”, compartió José Jaramillo, instructor de la Asociación I Yenu Jono, en las redes sociales.

Así era la vista del muelle antes de derrumbarse parcialmente. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Era un final anunciado, ahora a esperar cómo podemos retirarlo. Esperemos que se pueda recuperar o readecuar lo que queda…”, expresó sobre lo que aconteció este domingo alrededor de las 14:30.

El viernes pasado, la Asociación I Yenu Jono compartió una jornada de kayak con el Colegio Secundario N° 26. Detrás, el muelle aún completo.

Ante las imágenes, los vecinos compartieron sus sensaciones. “Una lástima, se van los recuerdos de los que somos más viejos y que anduvimos por arriba de ese muelle jugando”, expresó Julio.

Los restos caídos del muelle ya en el agua. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Ya estaba muy viejo y es un peligro dejarlo”, manifestó Lore.

Piezas de la estructura llevadas por la corriente. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Después de que trascendieran las imágenes del derrumbe, desde la Asociación Civil de Pesca Santa Cruz se preguntaron a quién corresponde el desarme. “Se les avisó hace tres días y dijeron ‘NO PASA NADA’ y pasó, de suerte no estaban pescando… Ahora, a desarmarlo completo pero ¿quién?”, publicaron en su página.