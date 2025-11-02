Your browser doesn’t support HTML5 audio
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo las ráfagas iban a superar los 100 km/h en Río Gallegos.
Por los fuertes vientos se suspendieron ferias e inclusive, algunos comercios no abrieron sus puertas.
“Se acaba de caer el frente del viejo muelle de gas… gran y viejo compañero… no aguantó las ráfagas de más de 100km”, compartió José Jaramillo, instructor de la Asociación I Yenu Jono, en las redes sociales.
“Era un final anunciado, ahora a esperar cómo podemos retirarlo. Esperemos que se pueda recuperar o readecuar lo que queda…”, expresó sobre lo que aconteció este domingo alrededor de las 14:30.
Ante las imágenes, los vecinos compartieron sus sensaciones. “Una lástima, se van los recuerdos de los que somos más viejos y que anduvimos por arriba de ese muelle jugando”, expresó Julio.
“Ya estaba muy viejo y es un peligro dejarlo”, manifestó Lore.
Después de que trascendieran las imágenes del derrumbe, desde la Asociación Civil de Pesca Santa Cruz se preguntaron a quién corresponde el desarme. “Se les avisó hace tres días y dijeron ‘NO PASA NADA’ y pasó, de suerte no estaban pescando… Ahora, a desarmarlo completo pero ¿quién?”, publicaron en su página.
