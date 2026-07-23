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La solidaridad de los vecinos de Río Gallegos volvió a hacerse presente y esta vez acompañó a quien durante años estuvo al frente de numerosas acciones solidarias en la ciudad. Graciela Suárez, referente de la Red de Mujeres Solidarias RG, anunció que logró reunir el dinero necesario para comprar su medicación y agradeció profundamente a todas las personas que hicieron posible alcanzar el objetivo.

Este miércoles, través de sus redes sociales, Suárez compartió un mensaje de agradecimiento para quienes colaboraron con la campaña que había iniciado el lunes pasado para ayudarla a afrontar gastos vinculados a su tratamiento médico.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que colaboraron para que pudiera comprar mi medicación. Cada aporte, cada mensaje y cada gesto de solidaridad significan muchísimo para mí”, expresó.

Además, realizó un reconocimiento especial a Nadia Cid, la vecina trasplantada bipulmonar y referente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, quien fue una de las impulsoras de la difusión del pedido. “Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Nadia, por su enorme compromiso, por tomarse el tiempo de hacer la publicación y ayudar a difundir mi pedido. Su apoyo fue fundamental para que las personas pudieran sumarse”, destacó Suárez.

Finalmente, confirmó con alegría que el objetivo fue alcanzado: “Llegamos a la meta. Mil gracias y ahora solo esperar a que llegue la medicación”.

Por su parte, Cid celebró el resultado de la campaña y agradeció a quienes aportaron: “Esto que pasó en menos de 48 horas habla de la persona que es Graciela, de todo lo que ella ha hecho por muchísima gente y de tantos mensajes tan bonitos que hablan de su persona”.

La referente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes remarcó que Graciela, quien durante años ayudó a familias de Río Gallegos desde la Red de Mujeres Solidarias RG, hoy recibió parte de la solidaridad que tantas veces brindó a otros.

“Hoy le devolvieron algo de todo lo que ella ha hecho a lo largo de los años”, señaló Nadia.