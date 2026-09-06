Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después del receso invernal, volvió la actividad al Autódromo “José Muñiz” del Automóvil Club Río Gallegos (ACRG). Durante este fin de semana y en el marco de la 4ta Fecha del campeonato, se realizó el descubrimiento de una placa en homenaje a Oscar Trucco, una persona fundamental en la historia y el crecimiento de la institución.

HOMENAJE-OSCAR-TRUCCO-2-728x485
Integrantes de la Comisión Directiva del Automóvil Club Río Gallegos, pilotos y presidentes de las distintas categorías participaron del acto.

Trucco, quien falleció  los 74 años, era dirigente del automovilismo, referente político y hombre ligado a los medios de comunicación, habiendo sido subsecretario de Telecomunicaciones de Santa Cruz y director de Radio LU12 AM680 Río Gallegos.

“Oscar dedicó incontables horas de su vida al automovilismo y a este autódromo. Con su compromiso, su trabajo incansable y su enorme pasión, dejó una huella imborrable en cada rincón del club”, destacaron desde el ACRG.

 

El periodista de Radio LU12 AM680 y La Opinión Austral, Carlos Zapico, recordó a Oscar Trucco.

Acompañaron este sentido homenaje Gabriela, la viuda de Oscar Trucco, Anna, su hija, integrantes de la Comisión Directiva del Automóvil Club Río Gallegos, amigos, pilotos y presidentes de las distintas categorías.

En la oportunidad el periodista de Radio LU12 AM680 y La Opinión Austral, Carlos Zapico, compartió unas palabras con los presentes.

HOMENAJE-OSCAR-TRUCCO-1-728x485
Anna, hija, y Gabriela, viuda, de Oscar Trucco, participaron del emotivo acto de descubrimiento de la placa en homenaje.

En la placa se puede leer “tu dedicación y esfuerzo dejaron una huelal imborrable en nuestra institución. GRACIAS POR TODO”

 

El homenaje, señalaron desde el ACRG, “representa nuestro reconocimiento y agradecimiento a quien brindó tanto por el automovilismo deportivo. Porque Oscar no es sólo un recuerdo, Oscar está presente en cada fecha, en cada carrera y en cada actividad de nuestro club”.

EN ESTA NOTA Acrg homenaje oscar-trucco

Leé más notas de La Opinión Austral