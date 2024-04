La histórica Escuela Provincial de Danzas celebrará el Día Internacional de la Danza este 29 de abril y lo hará junto a la comunidad. La institución, que forma parte de la Secretaría de Cultura de Santa Cruz, convoca a clases abiertas, gratuitas y destinadas a todas las personas, con o sin experiencia.

La Secretaría, a cargo de Adriel Ramos, propone la iniciativa y abrirá las inscripciones a interesados. Sobre la gestión, Ramos habló con La Opinión Austral que contó que “estamos acompañando las políticas del Gobierno Provincial a través del Ministerio de Gobierno, nos encontramos abocados en esta instancia a la organización de nuestros equipos de trabajo y a la elaboración de nuestra planificación, fundamentada en nuestros tres ejes de políticas culturales: Cultura comunitaria y ciudadana, Patrimonio cultural, e Industrias culturales e innovación“, desarrolló.

Sobre la iniciativa que tendrá lugar este 29 de abril, la directora provincial de la Escuela de Danzas, Malvina Sandoval, dialogó con Radio LU12 y contó que esta actividad se hará en la institución en Ramón y Cajal 63, a partir de las 17 horas, hasta las 22.

El secretario de Cultura, Adriel Ramos, y la directora de la EPD, Malvina Sandoval.

“Las personas que quieran ser parte de esta actividad pueden acercarse a la institución estaremos inscribiendo hasta el día viernes, que solamente inscribimos hasta las 14, por una cuestión de organización”, relató. “Las disciplinas que incluiremos en esta ocasión son hip hop, afrodance, danzas circulares, danzas árabes, urbano, también habrá ritmos latinos y teatro musical“, contó sobre la oferta.

Sandoval aseguró que la iniciativa “está planteada para acercar a la comunidad lo que es la danza, en sus diversos lenguajes y formas, pero planteada para personas que no conocen, que no saben nada de esa disciplina”.

El objetivo, aseguró la directora de la institución, “era salirnos de lo que estamos acostumbrados a mostrar desde la institución, la escuela es referente, no sólo a nivel provincial, sino también nacional, entonces es una propuesta para demostrar que la danza no es una sola y que no se limita”.